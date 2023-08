Neptunova mračna zmizela a vědci si myslí, že vědí proč

Každá planeta ve sluneční soustavě má ​​svůj vlastní tvar. Země má akvamarínové oceány. Jupiter má vertikální bouře. Saturn má jiskřivé prstence. A Neptun má mraky duchů – alespoň to tak bývalo. Poprvé za tři desetiletí je elektrická modrá koule zcela bez mraků a astronomové jsou vyděšení.

Je známo, že oblačnost Neptunu odlivuje a odtéká. Ale od října 2019 se kolem jižního pólu planety točila pouze jedna skvrna načechrané bílé.

„Bylo to poprvé, co tohle někdo viděl,“ řekl. Emky de Pater, astronom z Kalifornské univerzity v Berkeley. „Nic tam není. Co se tady děje?“

Aby vědci prolomili stav mizejících mraků, pořizovali již 30 let blízké infračervené snímky Neptunu pomocí pozemních observatoří a Hubbleova vesmírného dalekohledu. Ve studii zveřejněné v červnu v časopise Ikar, Dr. De Pater a její kolegové jsou hlavním podezřelým z tohoto čištění mraků: Slunce.