Martina Navrátilová říká, že jí lékaři řekli, že je bez rakoviny

LONDÝN – Martina Navrátilová se vrátila k televizní práci na Tennis Channel kvůli zpravodajství z Miami Open, necelé tři měsíce poté, co řekla, že jí byla diagnostikována rakovina hrdla a prsu.

„Je skvělé být zpět. Jsem rád, že jsem tady,“ řekl 18násobný grandslamový šampion ve dvouhře a člen Mezinárodní tenisové síně slávy. „Jsem rád, že mohu pracovat.“ Kolik lidí to může říct?“

Navrátilová, 66, řekla, že její smysl pro chuť zmizel během léčby rakoviny a zhubla 15 liber. V televizi se neobjevila během lednového Australian Open ani tohoto měsíce BNP Paribas Open.

„Postaví vás to tváří v tvář vaší úmrtnosti, č. 1, protože zpočátku jsem si nebyla jistá, jestli je to léčitelné, takže to bylo těžké,“ řekla. „Ale jakmile jsem se dostal do programu, bylo to emocionálně trochu jednodušší, ale fyzicky to bylo trochu náročnější. … Ale stále jsem stál.“

V rozhovoru s Piersem Morganem na TalkTV odvysílaném v úterý Navrátilová řekla, že jí lékaři řekli: „Pokud vědí, jsem bez rakoviny,“ a že by měla být „dobrá jít“ po nějaké další radiační terapii.

Podle The Sun Navrátilová také řekla Morganovi, že když jí byla diagnostikována: „Byla jsem tři dny v naprosté panice a myslela jsem si, že příští Vánoce neuvidím“ a přišla se seznamem věcí, které chtěla udělat.

Všimla si zvětšené lymfatické uzliny na krku, když se v listopadu účastnila finále WTA ve Fort Worth v Texasu, které končí sezónu, a biopsie prokázala rané stadium rakoviny hrdla. Řekla, že zatímco Navrátilová podstupovala testy na krku, rakovina prsu byla objevena v raném stádiu.

Navrátilové byla v roce 2010 diagnostikována nechirurgická forma rakoviny prsu a podstoupila lumpektomii.

Celkově vyhrála 59 grandslamových titulů, včetně 31 v ženské čtyřhře a 10 ve smíšené čtyřhře. Tím posledním byl turnaj ve smíšené čtyřhře s Bobem Bryanem na US Open v roce 2006, měsíc před jejími padesátými narozeninami.

Navrátilová původně odešla do důchodu v roce 1994 poté, co zaznamenala 167 titulů ve dvouhře a 331 týdnů na prvním místě žebříčku WTA. Na turné se vrátila, aby hrála čtyřhru v roce 2000 a příležitostně soutěžila i ve dvouhře.