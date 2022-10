Trailer k 3. sezóně ‚Tom Clancy’s Jack Ryan‘

I když to víme Prvotřídní video rozhodl skončitJack RyanSérie se čtvrtou sezónou zdaleka nekončí Tom Clancy Přizpůsobování.

Sezóna 3 je na cestě za pár měsíců a slibuje, že se stane akčními fanoušky, které fanoušci očekávají.

Aby tomu dal plný název, vlastní „Tom Clancy’s Jack Ryan“ John Krasinski Hrát postavu z románů Toma Clancyho, které dříve přinesl – do kin – Alec BaldwinA Harrison FordA Ben AffleckA Chris Pine. Ryan, bývalý mariňák, který byl zraněn při plnění povinností, se před nástupem do CIA jako analytik stal burzovním makléřem a vidí více akce než mnoho jeho kolegů v kanceláři.

Seriál také hraje Wendell Pierce A Abbey Cornish, který hraje šéfa Jamese Greera, respektive přítelkyni Kathy Mueller. Krasinski podepsal smlouvu na čtyři sezóny, když původně převzal tuto pozici, a v následujících sezónách se podílel na psaní a uvádění pořadů.

Sezóna 3 bude obsahovat novinky Nina El Hossová jako český prezident Alina Kováč a Betty Gabrielová Jako Elizabeth Wrightová, šéfka stanice CIA v Římě.

V této poslední sezóně akčního thrilleru Ryan slouží jako důstojník CIA v Římě, když je informován, že Projekt Sokol, tajný plán na obnovu sovětského impéria, je oživován více než 50 let po jeho oživení. Myslel si, že je zavřeno.

Jack se vydává na misi, aby potvrdil inteligenci, ale věci se brzy zvrtnou a on je neprávem zapleten do většího spiknutí. Jack, obviněný ze zrady, s červeným oznámením o jeho zatčení, je nucen uprchnout ze své vlády, pokud má nějakou naději na odhalení zlotřilé frakce, než bude příliš pozdě.

Jack křižuje Evropu, když ho pronásledují bývalí spojenci i noví nepřátelé, závodí s časem, aby zastavil destabilizující sérii konfliktů, aby způsobily globální katastrofu…

Takže, víš, docela normální den v kanceláři pro chudáka starého Jacka. A ne, tenhle vtip si neděláme kvůli Krasinského bývalé slavné televizní práci.

A i když je plánem ukončit show se čtvrtou sezónou, která se pravděpodobně blíží v roce 2023, existuje naděje pro Ryanovy fanoušky, protože se chystají plány udržet příběhy v chodu.

Nová show, která sleduje dobrodružství Dominga „Dinga“ Chaveze, další hlavní postavy v Ryanových příbězích, je ve velmi rané fázi, aby se stala hvězdou. Michael Peña.

Pravděpodobně narážel na to, že kdyby se seriál dostal do série – obsazení ‚Ryana‘ by postavu představilo v poslední epizodě 3. řady, přičemž Peña se stal pravidelným seriálem 4. řady.

„Tom Clancy’s Jack Ryan“ bude mít premiéru na Prime Video 21. prosince se sezónou 3 z osmi epizod. A stále můžete streamovat první dvě epizody, pokud to potřebujete stihnout předem.