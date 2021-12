Vztek vře kvůli zákazu cestování Omicron v Jižní Africe

Omicron, který byl původně objeven v Botswaně, znovu podnítil debatu o účinnosti přísného uzavření hranic a podnítil hněv, že transparentnost Jihoafrické republiky v hlášení stresu vedla k tomu, co region považuje za obětního beránka.

Jihoafričtí vědci byli první, kdo identifikoval variantu, která byla od té doby objevena v zemích po celém světě. Nyní se ukázalo, že Omicron byl v Evropě již před vyhlášením zákazu cestování. Stále není známo, kde Omicron pochází.

Cestovní omezení však zamířila přímo na Jižní Afriku – včetně zemí, které dosud nenašly důkazy o nové alternativě. To vyvolalo vlnu hněvu ze strany afrických politiků a úředníků veřejného zdraví, rozhněvaných nedostatkem podpory, které se jim dostává od Západu, který podle nich nyní diskriminuje země, které stále zoufale hledají dávky vakcín.

Tento seznam se od víkendu rychle rozšířil, přestože vědci varovali, že hrozba, kterou nová alternativa představuje, zatím není jasná. A stejně tak kritika.

Mezi země, které zavedly cestovní omezení, patří Spojené státy, které zakázaly vstup cestujícím z Jižní Afriky, Botswany, Zimbabwe, Namibie, Lesotha, Eswatini, Mosambiku a Malawi.

„Je pro mě velmi znepokojivé, že tyto země nyní trestají ostatní za to, že jednají správně. Vyzýváme všechny země, aby přijaly racionální a přiměřená opatření ke snížení rizik v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom. Ghebreyesus. Ve svém úvodním slovu na brífinku pro Světovou zdravotnickou organizaci ve středu.

Zákaz cestování omezil schopnost jihoafrických výzkumníků posílat vzorky viru ze země, řekla Maria Van Kerkhove, technická vedoucí WHO v oblasti Covid-19, „takže existují další důsledky tohoto zákazu cestování.“

„Nechceme, aby byly země penalizovány za sdílení informací, protože to tak dělá WHO a její partneři, tak my provádíme hodnocení a jak poskytujeme rady,“ řekla.

Jihoafrický ministr cestovního ruchu Lindiwe Sisulu ve středu v projevu na Valném shromáždění Světového cestovního ruchu Organizace spojených národů v Madridu odsoudil zákaz a požadoval, aby španělští představitelé znemožnili účast zástupců Jihoafrické republiky kvůli novým cestovním omezením. .

„Z důvodů, které nám stále nejsou známy, zavedlo několik zemí cestovní omezení na Jižní Afriku. Překvapivě dokonce Španělsko, které hostí toto Valné shromáždění UNWTO, se všemi imunitami udělenými organizacím OSN, zařadilo na červený seznam většinu země Africké unie Southern Development Community, což znemožnilo mým kolegům v těchto zemích účastnit se této důležité události.“ řekl Sisulu

Hněv Afriky kvůli zákazu se rozšířil mezinárodně a stovky lidí vyjádřily svůj hněv na sociálních sítích.

„Toto je očekávaný negativní výsledek neuváženého zákazu cestování (který musí být okamžitě zrušen). Jihoafrická republika si zaslouží pochvalu za to, že varovala svět, nikoli trestala,“ cvrlikání Vedoucí výzkumný pracovník v Johns Hopkins Center for Health Security, Amish Adalja.

Stereotyp Afriky

„Je nevyhnutelné, že existuje strach z virů, které jsou v Africe,“ řekl CNN Remy Adekoya, politický analytik a přednášející na York University v Anglii. „Vyvolává v myslích lidí všechny druhy hrozných obrazů katastrof podobných Ebole.“

Chování související se strachem hrálo podle autorů významnou roli při formování epidemie eboly v západní Africe v letech 2013 až 2016. Zpráva Iniciativy pro mimořádné události týkající se veřejného zdraví COVID-19

Zpráva zjistila, že obrazy hadího vzhledu viru Ebola a vyobrazení ohrožených netopýrů zůstaly hluboce zakořeněny ve vědomí pozorovatelů ještě dlouho po skončení epidemie. Když se na kontinentu objeví nové viry, může to způsobit paniku.

„Když se strach, ‚motivační stav‘, přemění v akci, individuální chování strachu se objeví na makro úrovni a může se rychle a epidemicky rozšířit mezi skupiny lidí, kteří sdílejí strach a všímají si chování ostatních.“

Adekoya říká, že tyto obavy se datují do 19. století, kdy se Afrika stala legendou ve filmech a zprávách.

„Temný kontinent“ nadále psychicky rezonuje po celém světě a z tohoto důvodu by se instinktivně báli jakéhokoli viru nebo nemoci pocházející z Afriky,“ řekl. „Pokud by byla varianta detekována jinde, reakce by byla mnohem odlišná.“

Ekonomické škody

Studie ukazují zákaz cestování Viry zpomalují šíření virů jen na několik týdnů a Světová zdravotnická organizace opakovaně uvádí, že cestovní omezení brzdí ekonomiky a odrazuje země od pokroku v oblasti virů a nových variant.

Adekoya se obává, že zákaz cestování bude pro africké ekonomiky „naprosto katastrofální“. V boji proti tomu se navrhuje, aby se vůdci postavili svým mezinárodním protějškům.

„Afrika potřebuje vyvinout maximální diplomatický tlak na západní vlády, aby přišly s vědeckými důkazy o tom, co se přesně děje. Jaká je tato alternativa? Jak silná je? A jak dlouho by měl tento zákaz cestování platit?“

Podle Mary Bellinger, senior spolupracovník O’Neill Institute for National and Global Health Law na Georgetown University School of Law ve Washingtonu, DC má zákaz cestování více společného s nedostatkem politické vůle pro alternativy a méně s podniknout konkrétní kroky k zastavení šíření viru.

„Když vlády zavedou zákaz cestování, je to symbolické – snaží se vyvolat dojem, že přijímají opatření na svou ochranu,“ řekl Bellinger CNN. „Ale dílčí opatření nejsou účinná. Je to jako utěsnit jeden otvor v děravém kbelíku, zatímco ostatní otvory budou nadále prosakovat.“

Dodala, že vysvětlení, které dali vládní představitelé na podporu zákazu cestování, je, že se tím kupuje čas. „Ale už víme, co potřebujeme: kombinaci vakcín, roušek, lepší ventilaci, testování a sociální distancování tam, kde je to možné.“

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v neděli v projevu k národu řekl, že je „hluboce zklamán“ tím, co považuje za „zcela neopodstatněné“ kroky Západu.

„Zákaz cestování není založen na vědě a nebude účinný v zabránění šíření tohoto druhu,“ řekl. „Jediné, co zákaz cestování udělá, je další poškození ekonomik postižených zemí a podkopání jejich schopnosti reagovat na pandemii a také se z ní zotavit.“

Během středeční společné tiskové konference s nigerijským prezidentem Muhammadu Buhari Ramaphosa vyzval, aby byl zákaz znovu zrušen.

Nerovnost vakcín

Dr. Iwad Alakija, spolupředseda Africké unie Alliance for Vaccines Delivery, řekl CNN, že nová alternativa je nevyhnutelná, dokud části světa zůstanou z velké části neočkované.

„Musíme o tom říct světu,“ řekla. „Vylučují nás a špatně s námi zacházejí.“ „Afrika potřebuje najít kolektivní hlas. Naši vůdci se musí probudit, rozpoznat geopolitický vliv, který mají, a uvědomit si, že v tuto chvíli mohou něco udělat.“

Pouze 6 % z více než 8 miliard vakcín podaných globálně bylo v Africe.

Na začátku pandemie byla Afrika v některých čtvrtích chválena pro její relativně nízký počet případů a úmrtí, které z velké části závisí na důrazných politických reakcích.

Zpráva z prosince 2020 Institut Tonyho Blaira pro globální změnu také připsal úspěchy „v některých případech inovacím, které staví na minulých zkušenostech s infekčními nemocemi a rostoucí síle kontinentu v oblasti technologií“.

Případy však také přibývaly části Afriky Loni v lednu – přibližně ve stejnou dobu, kdy byly k dispozici vakcíny – bohaté země nashromáždily obrovské množství vakcín, aby očkovaly svou populaci, přičemž rozvojové země zaostávaly.

Někteří kritici tvrdí, že nízká proočkovanost kontinentu pramení z váhání s očkováním, což je teorie, kterou Alakija popisuje jako „pomlčku“. Poznamenává, že mnoho zemí zpočátku dostávalo malé částky.

„Ve Spojených státech také existuje váhání ohledně vakcín, ale to nezabránilo poskytování vakcín, takže tato teorie neobstojí,“ řekla Alakija.

Zatímco problémy s dodávkami zůstávají v Africe problémem, váhání s vakcínami je tvrdou realitou a „zůstává významným problémem v mnoha zemích, včetně Jižní Afriky,“ Michael Head, Senior Research Fellow in Global Health na University of Southampton, Řekněte Ivaně Kutsové ze CNN

cesta kupředu

COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), iniciativa zaměřená na spravedlivý přístup k vakcínám, v říjnu uznala, že Africký cíl očkovat 40 % své populace Je vysoce nepravděpodobné, že by to bylo částečně způsobeno rostoucí poptávkou po životně důležitých očkovacích materiálech, včetně injekcí.

„Obrovská mezera ve spravedlnosti ve vakcínách se nikde dostatečně rychle neuzavírá. Je čas, aby země vyrábějící vakcíny otevřely brány a pomohly chránit ty, kteří jsou nejvíce ohroženi,“ řekl regionální ředitel WHO pro Afriku Machidiso Moeti. Řekl to v prohlášení dříve v tomto roce.

Team Europe, koalice institucí Evropské unie, se v pondělí zavázala darovat 500 milionů dávek vakcín AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer a Moderna ekonomikám s nízkými příjmy v boji proti COVID-19.

Mezi dárcovské země patří Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Slovenská republika a Slovinsko.

Gavi, Vaccine Alliance, Pondělí řekl První z těchto darů již byly odeslány do Egypta, Nigérie, Laoské lidově demokratické republiky a Sýrie a další jsou naplánovány na doručení do zemí v Africe, jihovýchodní Asii a na Středním východě.

Mezitím americký prezident Joe Biden ve čtvrtek v National Institutes of Health řekl, že nová alternativa bude konfrontovat „vědu a rychlost, nikoli chaos a zmatek“.

Ale v Africe, Někteří odborníci říkají, že v Jižní Africe „Věda a rychlost“ s cílem upozornit mezinárodní společenství na Omicron vedlo k „chaosu a zmatku“.

Cesta vpřed pro Afriku, říká Adekoya, „musí být cestou plnou masivního ekonomického obohacení, aby se mohla zbavit tohoto nesmyslu být vydána na milost a nemilost druhým.“