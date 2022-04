Česká republika se stala 29. zemí, která zrušila vstupní požadavky

Sdílejte článek

Čechov se stal 29. zemí, která zrušila všechny vstupní požadavky pro cestující do Govt.

Oznámeno V pátek Tedy Česká republika Odstraňte všechny jeho vstupní požadavky Pro příchozí a odchozí cestující. Tato pravidla jsou nyní v platnosti od 9. dubna 2022. Oznámila to podle místní tiskové agentury česká vláda. Brock ráno.

Neočkovaní cestující v USA jsou povoleni a neplatí pro ně žádné požadavky na testování

Česká republika se znovu otevřela turistům z USA a Kanady v létě 2021 a koncem srpna loňského roku zavedla řadu omezení, včetně zákazu očkování všem cestujícím z USA, když byly Spojené státy zařazeny na seznam „nejnebezpečnějších“ země. . Důležité je, že se berou v úvahu neočkovaní cestovatelé z jakékoli země Vysoké riziko bylo zakázáno Z zásadní cesty do čs.

Než požadavky vstoupily v platnost, od začátku letošního roku platila omezení vstupu společnosti Chekia pro cestující mimo EU nebo mimo Schengen (včetně USA, Kanady a Spojeného království).

Mezi nimi, Plně očkovaní cestovatelé musí prokázat doklad o úplném očkování od vlády a vyplnit oficiální formulář o poloze cestovatele v zemi. Před cestou. Nevyžaduje se žádné odbavení před odjezdem a / nebo příjezdem.

Všechny tyto Omezení vstupu již neplatí Od soboty 9. dubna 2022.

Čechov nyní zcela eliminoval vstupní požadavky pro cestovatele související s vládou a je nyní na 29. místě mezinárodně a 14. v Evropské unii.

Cestovní požadavky v Čechově byly nyní odstraněny – přehled

Od 9. dubna již Česká republika nebude pro mezinárodní návštěvníky vyžadovat všechna omezení vstupu související s Kovitem. Všechna zrušená cestovní omezení zahrnují:

Žádné odbavení před odjezdem nebo příjezdem

Neexistují žádné důkazy o očkování

Online formulář pro umístění cestujících neexistuje

Není vyžadována izolace

Žádné země nejsou zakázané

To znamená, že zahraniční návštěvníci i domácí cestovatelé mohou cestovat do Československa v předepidemickém období bez překážek vstupu po zemi nebo vzduchem.

Vnitřní cestovní řád po celé ČR

Uprostřed vlny Omigronu po některých přísnějších vstupních požadavcích uložených na konci prosince 2021, včetně požadavků na posilovače a předodletových testů pro většinu cestujících, Čechov začal odstraňovat některá vnitřní vládní omezení na začátku února tohoto roku.

9. února, Země Její interní vládní vakcína oficiálně zrušila požadavek na pas Přístup do pohostinských zařízení, akcí, kulturních míst, divadel, divadel a dalších.

Omezení byla následně příští měsíc uvolněna, protože cestujícím z jakékoli EU nebo schengenského prostoru byl povolen vstup do České republiky z nepodstatných důvodů, aniž by prokázali nutnost očkování nebo testování.

A co masky?

Úřady v Československu od 14. března 2022 uvolnily nařízení o maskách v zemiEliminuje potřebu většiny veřejných vnitřních institucí kromě veřejné dopravy a všech zdravotnických a komunitních zařízení po celé zemi.

to bylo Hlášeno tento týden Odpadne zbývající nutnost nosit roušku v MHD o velikonočním víkendu. Ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek má příští týden předložit vládě rozhodnutí o obnovení stávajícího řádu masek.

Jak se připravit na cestu

Před rezervací jakéhokoli typu cesty si vždy zkontrolujte nejnovější místní vstupní požadavky.

Když bylo oznámení učiněno, čeští vládní úředníci také varovali cestující, aby si znovu zkontrolovali své požadavky na let, ačkoli to nemusí být možné, někteří mohou stále potřebovat důkaz o testování a / nebo očkování, aby mohli nastoupit do letadla.

I když není pro cesty do Československa vyžadováno cestovní pojištění, je důležité, aby všichni cestující zvážili uzavření cestovního zdravotního pojištění, zejména pak kýžené pojistné krytí.

