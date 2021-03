AMC letí nad plány na znovuotevření některých kalifornských kin tento týden

The Daily Beast

Senátor: Selhání Facebooku a Twitteru u těhotných žen chycených v anti-čistících lžích

Reuters Richard Blumenthal (D-CT) maskuje na své platformě reakci Facebooku a Twitteru na obtěžování těhotných žen a popisuje to jako „zastaralé, zastaralé a naprosto nevhodné“. “Nejasné zásady správy obsahu, neefektivní kontrola faktů, nekonzistentní vymáhání a nesmyslné štítky jsou chladnou úlevou pro ženy, které jsou neustále napadány odpornou nenávistí proti život ohrožujícím očkování a lžím,” uvedl senátor ve svém prohlášení pro The Daily Beast. Blumenthal poslal minulý měsíc zprávy na Facebook i Twitter v reakci na zprávu Daily Beast, která zjistila, že ženy, které potratily po podání vakcíny COVID-19, byly terčem a obtěžováním aktivisty proti očkování na sociálních médiích. Velká část obtěžování byla vybrána na stránkách Facebooku a Instagramu a probíhala na Twitteru. V reakci na to Blumenthal zaslal zprávy na Twitter i Facebook (majitelé Instagramu) a zeptal se, jak plánují tento problém řešit, a obě společnosti odpověděly citací svých dezinformačních zásad COVID-19, jako je schopnost odstranit dezinformace o vakcínách, a úřad Spotlight o veřejných politikách proti šikaně a obtěžování. Ani jeden z nich se však konkrétně nezabýval zaměřením na těhotné ženy. Účty identifikované The Daily Beast jako šířící dezinformace vakcíny, jako je například stránka Instagram cv19vaccinerctions, zůstaly naživu. Mocné společnosti přestanou zacházet s oběťmi tohoto zneužívání, jako by to bylo jen na chvilku. “Daily Beast dříve vyprávěl příběh Candice Codyové, anesteziologky a bývalé soutěžící Survivor, která tweetovala ohledně očkování během těhotenství v prosinci a byla zasažena záplava nenávistných tweetů a facebookových zpráv od antivakcinací Další lékař dostal tweety, které jí říkaly, že „dostala, co si zaslouží“, a dotazem, zda by mohla být trestně obviněna, když krátce po očkování potratila. Vliv očkování proti očkování Michelle Rockwell na Instagramu ji také cílil na potrat po podání vakcíny, a to navzdory skutečnosti, že je to pravda. Před několika týdny přišla o těhotenství. “To bylo srdcervoucí. „Rozhodně jsem jí slzy přidal,“ řekl tehdy Rockwell Daily Beast. „Útočit na ženy, které toho zažily hodně, je to jen nové minimum.“ Facebook i Twitter sdělily Blumenthalovi, že rozšířili seznam falešných a zavádějících tvrzení, která mohou ze svých webových stránek odstranit, o další odhalená tvrzení o COVID-19 a vakcínách. Facebook poznamenal, že skupiny, stránky a účty, které často sdílejí tyto nároky, mohou být trvale odstraněny. Twitter uvedl, že odstranil více než 8 493 tweetů a napadl nejméně 11,5 milionu účtů, které se zaměřovaly na diskuse o COVID-19 „potenciálně manipulativním chováním“. Obě společnosti také uvedly, že odstraní „urážlivý“ obsah, který podle Facebooku zahrnuje „ženy – výrazy urážející pohlaví, když jsou používány hanlivým způsobem“, a také obsah, který „chválí, oslavuje nebo zesměšňuje jejich smrt nebo vážné fyzické zranění . “ Nezdá se, že by reakce zpomalila šíření stránky cv19vaccinereactions, která pravidelně zveřejňuje příběhy o interakcích vakcín bez náležitého kontextu pro své 146 000 sledujících. Jedna stránka na Facebooku, kde členové zveřejňují falešné informace o Rockwellu, je stále naživu, stejně jako desítky komentářů zaměřených lékař, který přerušil těhotenství Po očkování vakcínou otěhotněl a Blumenthal dříve vyzval obry sociálních médií, aby zastavily šíření dezinformací o vakcíně a v tiskové zprávě z 19. února uvedl, že se pohybovaly „příliš pomalu“ v reakci na zprávy obtěžování a šíření konspiračních teorií. „Zdravotníci v celé zemi bděle pracují na ujištění veřejnosti, že vakcíny jsou bezpečné, a šíří imunitu k záchraně životů.“ „Každá dezinformace a každý, kdo je šikanován za to, že dělá správnou věc, je překážkou v našem úsilí ukončit tuto nákladnou epidemii.“ Přečtěte si více na The Daily Beast. Nechali jste si poradit? Zašlete jej do The Daily Beast zde. Každý den dostávejte naše nejdůležitější zprávy do vaší schránky. přihlaste se nyní! Denní členství bestie: The Beast Inside se ponoří do příběhů, na kterých vám záleží. Zjistit více.