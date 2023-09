Carlos Alcaraz se stáhl ze španělského daviscupového týmu poté, co v roce 2023 porazil Daniila Medveděva v semifinále US Open.

To je další rána do jejich přípravy na skupinové fáze finále, kde se Španělsko 13. září ve Valencii střetne se Srbskem.

Prohlášení vydané Španělskou tenisovou federací zní: „Albert Ramos nahrazuje Carlose Alcaraze ve španělském tenisovém týmu, který bude hrát skupinovou fázi finále Davisova poháru příští týden ve Valencii od 12. do 17. září.“

„Ramos byl již povolán k účasti na Final Eight vloni v Malaze. V roce 2023 se dostane do finále Gstaadu a semifinále v Córdobě, kromě toho se dostane do čtvrtfinále v Rio de Janeiru a v ATP Challenger v Parmě.