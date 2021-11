Původní verze trilogie GTA budou znovu uvedeny do prodeje na PC

Poslední vydání trilogie GTA od Rockstaru mělo minulý týden skvělý start a nyní Rockstar reaguje tím, že přináší původní trilogii zpět na PC pro každého. Víte, ten s překvapivě méně chybami.

v Dnešní příspěvek na bloguRockstar se omluvil za mnoho technických problémů, které sužovaly produkce, připustil, že nesplňovaly standardy a že studio plánovalo „řešit technické problémy a vylepšovat každou hru v budoucnu“, počínaje aktualizací v nadcházejících dnech. .

Mezitím Rockstar zašel tak daleko, že připustil, že pravděpodobně neměl minulý měsíc před vydáním finální verze odstranit původní nedokončenou trilogii z obchodů, a tak vrací původní Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto. : Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas do obchodu Rockstar v balíčku. Balíček dávají zdarma každému, kdo si zakoupí trilogii Ultimate Edition prostřednictvím obchodu Rockstar Store do 30. června 2022. Bohužel zde není nic o tom, zda se původní trilogie vrátí do jiných obchodů, ze kterých byla stažena, včetně konzolí a Steamu.

Hráli jste Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition? Ano Ne

Chyby a technické problémy jsou velkou částí problému finálních verzí, ale v naší recenzi jsme poukázali na řadu dalších způsobů, jak byl návrat GTA Trilogy překvapivě neuctivý k původním výtvorům. Mezitím, na více nejednoznačnou poznámku, fanoušci si myslí, že možná našli obtíž GTA 6 skrytou v obrázku uvnitř konečné verze.

Rebecca Valentine je zpravodajkou pro IGN. Najdete ho na Twitteru Tweet vložit.