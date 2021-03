Program Lake Placid seznamuje studenty s olympijskými zimními sporty

Autor: LOU REUTER

LAKE PLACID – Jako „hlavní město zimních sportů na světě“ poskytlo Lake Placid generacím místních obyvatel možnost zažít outdoorové aktivity, jako je lyžování, snowboarding a klouzání.

Mnoho lidí, kteří zde měli tyto příležitosti, kteří zde vyrostli, se stali olympioniky, zatímco jiní se jen rádi účastnili sportů, které milovali.

Ale někteří mladí lidé prostě nedokázali využít vše, co Lake Placid nabízí, pokud jde o zimní sporty. Byl zahájen nový program pro místní studenty středních škol, aby se zajistilo, že jim tyto děti nebudou chybět.

Tento program se jmenuje JAGS, což znamená Jump, Aim, Glide a Slide. Jedná se o společné úsilí mezi střední školní částí Lake Placid a státním olympijským úřadem pro regionální rozvoj, který provozuje olympijská sportoviště. Dává šestým a sedmým žákům šanci vyzkoušet různé zimní sporty na místech, kde se konaly zimní olympijské hry 1932 a 1980.

Paul Willie, stříbrný medailista na zimních olympijských hrách 1992 v krasobruslení a ředitel sportu v ORDA, přišel s tímto plánem před více než rokem, aby seznámil mladé lidi s různými sporty. Škola v minulé sezóně vytvořila výbor, který měl zjistit, jak plán realizovat, a letos v zimě se stal skutečností.

V jeho zkušební sezóně byla účast omezena na 24 studentů z Lake Placid Prep a je navržena tak, aby jim poskytla chuť všech druhů sportů v této oblasti, včetně běhu na lyžích, snowboardingu, biatlonu, vodních skútrů a lyžování. Studenti se scházejí jednou týdně ve čtvrtek po škole. Program měl původně začít v říjnu, ale byl odložen na začátek prosince kvůli kombinaci obav z pandemie koronavirů a nepříznivých povětrnostních podmínek na počátku. Doufáme, že program JAGS bude pokračovat až do konce března.

Ve čtvrtek se skupina sešla v olympijském krasobruslařském komplexu, aby se dozvěděla o lyžích a bruslích. Podařilo se zúčastnit asi 15 účastníků a v osvěžující slunečný den bylo po ruce pět olympioniků a několik místních trenérů.

„Opravdu jsem se chtěl spojit s dětmi, které by nikdy nevyzkoušely sporty, díky nimž bylo Lake Placid tak slavné,“ řekl Willie a popsal, jak program začal. „Letos se jedná o pilotní program, protože přemýšlíme o tom, jak to udělat pro děti, které nemají žádné zkušenosti, a můj nápad je, že nechceme, aby děti přišly vyzkoušet něco jen jednou. alespoň se vraťte znovu a pak to zkuste znovu. “

Kromě Willieho pomohli olympijským čtyřhře dva stříbrní medailisté – Gordi Sher a Mark Gremet, oba obyvatelé Lake Placid – stejně jako Markéta Zionk, která reprezentovala Českou republiku jako mega-sportovec na zimních olympijských hrách 2002 a 2006 a nyní žije na klidném jezeře. Pátým olympijským hráčem, který si promluvil se studenty, byl Jay Rand, který byl dozorcem Severní Elby a byl fanouškem krasobruslení pro Spojené státy na olympijských hrách v roce 1968. Coleen Delaney a legenda koučování Larry Stone, který pracoval s mladými zúčastnili se také skokani na ledě na olympijských hrách v roce 1968. Ski Education Foundation v New Yorku, aby učili mladé lidi nejlepším bodům jejich sportu.

Cher, ředitelka marketingu a sponzoringu USA Luge, byla nadšená. Také řekl, že by mohl najít surový diamant ve skupině dětí, které se snaží používat lyže.

Olympionička Markéta Zayonc pomáhá sedmé třídě Avě Whiteové stát na velkých saních, než ve čtvrtek vyrazí na zasněžený kopec. (Foto – Le Reuter, Adirondack Daily Enterprise)

„Je opravdu důležité, abychom našli sportovce z tohoto regionu,“ řekl. „V každém olympijském týmu jsme měli obrovské sportovce z Lake Placid a regionu a chceme se ujistit, že můžeme pokračovat v této tradici. Chceme zajistit, aby školní děti mohly zažít sporty, které jsou v tomto regionu tak jedinečné. “

„Jsem tady, protože rád vracím,“ řekl Zionk a dodal: „Možná zde sponzorujeme nového olympionika. To je pro děti vše. Nemusíte mít dovednosti. Necháme vás víte, jestli jste ochotni to zkusit. Pokud to zkusí, jestli se jim to líbí, pokud s tím zůstanou. “Jednoho dne se z nich může stát olympijský hráč.”

Čtvrtkové zasedání začalo tím, že Zayonc a Sheer učili polovinu účastníků o saních a vysvětlili základy ovládání saní. Druhá polovina mezitím dostávala tipy na skoky na ledu od Delaney a Stone. Potom drobci experimentovali se sportem, páky sklouzly ze zasněženého kopce a bruslaři mířili na krátkou vzdálenost, což mělo za následek malý skok. Když byli studenti spokojeni s jedním sportem, vyměnili vybavení a dali druhému šanci.

Olaf Carlson, učitel španělštiny v Lake Placid, byl letos v zimě dobrovolníkem pro tento program. Řekl, že je skvělé sledovat, jak se reakce mladých lidí mění od strachu k zábavě, jakmile si zvyknou na nový sport.

Jsou to velmi vzrušující věci, řekl Carlson. “Zpočátku jsou někteří z nich vyděšení k smrti, pak se ptají: ‘Můžeme trochu zestárnout?” Můžeme začít trochu výše? “

Teresa Lindsay, ředitelka přípravné školy pro Lake Placid, uvedla, že je potěšena, že ji Wylie s touto myšlenkou oslovila, a dodala, že ačkoli pandemie COVID-19 znesnadňovala spuštění programu v terénu, v jeho úvodním roce to byl obrovský úspěch.

„Všechno je to o přístupu,“ řekla Lindsay. „Toto je duchovním dítětem Paula Willieho a je to výjimečná příležitost. Mnoho našich dětí prostě nemá příležitost vyzkoušet si místa.“

Lindsay uvedla, že program nejprve začal bruslením v olympijském centru, protože studenti museli ze školy na stadion projít jen ulicí. Od té doby mohou jet autobusem na místa, včetně skoků na lyžích a střediska pro běh na lyžích v Mount Van Hoevenberg.

Kromě dobrovolných trenérů a zaměstnanců ORDA pomáhali se správou programu i rodiče. Společnost JAGS rovněž obdržela grant ve výši 5 000 USD od Nadace Adirondack, přičemž velká část těchto peněz byla vyčleněna na teplé zimní bundy, čepice a rukavice účastníků.

„Děti to absolutně milují,“ řekla Lindsay. „Jsou to děti, které tradičně k něčemu nebyly a nyní jsou. Nosí s hrdostí kabáty JAGS. Těší se na to každý čtvrtek.“

„Moje vize pro toto bylo přimět děti, aby začaly pracovat, aby neprošly celým životem v Lake Placid, aniž by vyzkoušely některé z těchto věcí,“ dodal Wiley. “Kdo ví? Někteří z nich by se mohli stát sportovci a někteří by se mohli stát zodpovědnými, ale pokud tomu tak není, pokud žijí v tomto městě již dlouhou dobu, budou oceněni pro tento sport a místa tady. Mohou se rozhodnout, že zde chtějí pracovat. Může to být sněžník nebo hřebelcovat. Budou s ním v kontaktu, protože se o to pokusili. “