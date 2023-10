Smlouva Activision na Xbox je hotová. Co teď? – Otevřeno 617

K akvizici Activision-Blizzard Microsoftem konečně došlo, takže o tom konečně můžeme přestat mluvit! Nebo, no, alespoň můžeme přestat mluvit o jeho nepříjemné regulační stránce. Nyní je čas mluvit o hrách! V zadním katalogu diskutujeme o hrách Activision-Blizzard, které bychom rádi viděli mírně aktualizované pro sérii Xbox. Navíc: Starfield vede žebříčky prodejů, loučí se „strýček Pete“ Haynes z Bethesdy a další!

