Téměř pětina zaměstnanců Facebooku nyní pracuje na VR a AR

Podle A. má Facebook ve své divizi téměř 10 000 zaměstnanců pracujících na zařízeních s rozšířenou a virtuální realitou. Zpráva Informace Na základě interních regulačních údajů. Toto číslo znamená, že divize Reality Labs představuje téměř pětinu lidí pracujících na Facebooku po celém světě.

To naznačuje, že Facebook výrazně urychluje úsilí VR a AR. Jako Stažení Bylo zaznamenáno v roce 2017„Divize Oculus VR měla více než tisíc zaměstnanců v době, kdy Facebook měl celkem 18 770 zaměstnanců, což naznačuje procento někde na sever od pěti procent.

Od té doby Facebook přesunul své zaměření na VR od zavěšených sluchátek ve stylu Oculus Rift spuštěním Oculus Quest a Quest 2, dvou samostatných bezdrátových zařízení, která nevyžadují počítač. $ 299 Quest 2 předobjednáno Pětkrát tolik jako předtímJak vývojáři vidí nárůst prodeje svých stávajících titulů.

Generální ředitel Mark Zuckerberg řekl: „Dnes Facebook dělá většinu z toho … stavíme na platformách jiných lidí.“ Informace v Rozhovor Tento týden o ambicích Facebooku pro virtuální a rozšířenou realitu. „Myslím, že opravdu dává smysl, abychom investovali do hloubky, abychom pomohli utvářet to, co si myslím, že bude další hlavní výpočetní platformou, touto kombinací rozšířené a virtuální reality, abychom se ujistili, že se vyvíjí takovým způsobem, který je zásadně o lidech, kteří jsou s každým ostatní a scházejí se. “