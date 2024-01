Kanada je připravena na odvetu s Českem ve čtvrtfinále světové juniorky

Alain Letang byl na kraji svého křesla jako asistent trenéra v novinářském boxu.

V loňském finále mistrovství světa juniorů v hokeji vedla Kanada v polovině třetí třetiny v Halifaxu nad Českou republikou 2:0, než domácí ohromil dvěma góly.

Kanaďané se překalibrovali, udrželi nervy a skórovali v prodloužení, aby získali svou druhou zlatou medaili v řadě.

Nyní, ve vrcholné funkci, Letang ví, jak blízko byl tento tým ke stříbrné medaili.

„Pamatujeme si dobrou stránku,“ řekl trenér Kanady v pondělí odpoledne ve Scandinaviaum Areně. „Pamatují si zklamání.“

Sázky nebudou vysoké, když se oba týmy střetnou v úterý ve čtvrtfinále na turnaji hráčů do 20 let, ale stále platí stejné principy, které dostaly Kanadu přes čáru před téměř 12 měsíci.

„Malé detaily a malé chyby jsou zvětšené,“ řekl Letang, který má v Owenu Peake jednoho útočníka. „Malé věci dělají rozdíl.

„Jsem si jistý [the Czechs] „On si pamatuje.“

„držet se toho“

Kanada skončila na letošním ročníku ve skupině A druhá.

Silný hokejový tým – s výjimkou sedmi hráčů, kteří byli buď profesionální, nebo nebyli k dispozici kvůli zranění/nemoci – dokončil předkolo v neděli nepřesvědčivou výhrou 6:3 nad Německem, které bylo nerozhodně 3:3 a zbývalo 12 minut.

„Drž se toho,“ řekl kapitán Kanady Fraser Minten o mentalitě během dvou frustrujících období. „Byli bychom na vrcholu, kdybychom udrželi tempo.“

„Vyrostl,“ dodal obránce Maverick Lamoureux. „Víme, jaký jsme tým.“

Letang také ví, co dosáhnou Češi, kteří vrátili šest hráčů z loňska a v úterý dotlačili nejlépe nasazené Spojené státy do penalt.

„Je to těžký pocit,“ řekl. „Ale ještě to nezačalo.“

Trenér České republiky Patrik Augusta, který v loňském kádru nebyl, bude spoléhat na své veterány.

„Cítili to,“ řekl o hře o zlatou medaili v roce 2023. „Jsem si jistý, že to bolí.“

Ostatní čtvrtfinálové zápasy odehrají Spojené státy, Lotyšsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko a Finsko.

Pomozte vpřed na cestě

Kanada by měla vědět, až hráči v úterý vystoupí z autobusu, zda se Matt Savoy hodí nebo ne.

Křídelník bruslil v pondělí poprvé od pátečního zranění dolní části těla.

Savoie byl na ledě s Connorem Geikie, který byl v neděli po 11 sekundách vyloučen za nelegální kontrolu hlavy, a Jágrem Firkusem, útočníkem, který byl odvolán z Moose Jaw Warriors Western Hockey League jako potenciální náhrada.

„Vypadal dobře, dobře se pohyboval,“ řekl Letang o Savoyi. „uvidíme.“

Kanada dostala dobré zprávy, když disciplinární komise Mezinárodní federace ledního hokeje oznámila, že Geekie nebude suspendován poté, co byl velkému útočníkovi uložen velký trest a nevhodné chování v zápase za nedovolenou kontrolu hlavy v první směně proti Němcům.

MacLean Celebrini, 17letý centr, o kterém se předpokládalo, že se stane jedničkou červnového draftu NHL, zachránil Kanadu v tomto zápase tím, že dvakrát skóroval a nakreslil pokutový kop, který stanovil vítězný gól.

„Opravdu konkurenceschopný,“ řekl Minten. „Má dovednosti, ale v každé směně ho touží něčeho dosáhnout.

„Jeho ruce se pohybují stejně rychle jako jeho nohy a jeho mysl.“

Na Augustu udělal dojem Celebrini, který je druhý na seznamu nejlepších střelců turnaje.

„Hladké,“ řekl. „Můžeme vás porazit hlava-nehlava v jediném okamžiku, ale musíme být připraveni na každého hráče.“

Rozkol v rodině Punků

Jedním z těchto hráčů v kanadském týmu je obránce Oliver Bonk, syn bývalého českého hráče NHL Radka Bonka. Mladší Bonk se narodil v Ottawě, ale část dětství prožil v rodné zemi svého otce.

„Vždy je zábavné sledovat,“ řekl Oliver Bonk o zápasech mezi Kanadou a Českou republikou. „Rozdělení v rodině, ale teď je to všechno v Kanadě.“

Radek Bonk byl na Nový rok přítomen na akci Hockey Canada, kde hráči představili tým svým rodičům.

„Byl nadšený,“ řekl Minten s úsměvem. „Říkal: Raději vyhraj, nebo se nikdy nebudeme moci vrátit domů.“

Kanadu čeká v úterý těžký, pracovitý soupeř, čtvrtina soupisky Česka je loni hořce zklamaná.

„Budou mít hlad,“ řekl Letang. „Proto tlačíš. Pokud se můžeš vrátit, vzpomeneš si, jak to bylo těžké a všechno to trvalo.“

„Snažíme se to předat našim klukům.“

Cirkus Ferkus

Devatenáctiletý mladík se v sobotu probudil telefonátem z Hockey Canada.

Sbalil si kufry, zamířil do Reginy, skočil do Toronta, dostal let do dánské Kodaně a odvezl auto od zaměstnance na švédské pobřeží.

„Dobrodružný,“ řekl Firkus o své cestě do Göteborgu.

Křídelní hráč byl vyloučen z výběrového kempu a nemá žádnou záruku, že bude hrát, pokud nebude vyloučen Savoy nebo jiný spoluhráč.

„Jsem Kanaďan,“ odpověděl Firkus na otázku, zda má něco jiného. „Momentálně jsem pravděpodobně největším fanouškem týmu.“