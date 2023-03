Občané, kteří mají nárok na vízum do SAE při příjezdu

Burj Al Arab v Dubaji. (Unsplash, Chobham Metal)





SAE nabízí vízum při příjezdu pro státní příslušníky několika zemí, což umožňuje turistům a návštěvníkům snadněji vstoupit do země Perského zálivu.

Oficiální digitální vláda Spojených arabských emirátů nedávno aktualizovala tento seznam a rozšířila počet na více než 70 národností, které mají nárok na vízum při příjezdu.

„Některé národnosti mohou získat vízum při příjezdu do Spojených arabských emirátů, zatímco jiné musí o vízum požádat předem,“ oznámilo oficiální prohlášení digitální vlády Spojených arabských emirátů dříve, než bylo návštěvníkům, kteří doufali, poskytnuta aktualizace podle jednotlivých zemí. přijet do Spojených Arabských Emirátů.

To přichází v době, kdy SAE zahájily ambiciózní cíle v oblasti cestovního ruchu, jejichž cílem je do roku 2031 přilákat do ekonomiky výdaje ve výši 123 miliard dolarů a také 40 milionů hotelových hostů ročně.

Níže je uveden úplný seznam národností, které jsou způsobilé pro 30, 90 nebo 180denní víza při příjezdu, spolu s podmínkami a požadavky pro kvalifikaci.

Vízum při příjezdu na 30 dní

Následující země mají nárok na 30denní vízum po příjezdu:

Andorra

• Austrálie

Brunej

• Kanada

• Čína

• Hong Kong, Čína

• Japonsko

• Kazachstán

• Macao, Čína

• Malajsie

Mauricius

• Monako

• Nový Zéland

• Irská republika

• San Marino

• Singapur

• Ukrajina

• Spojené království a Severní Irsko

• Spojené státy americké

• Vatikán

Vízum při příjezdu na 90 dní

Následující země mají nárok na 90denní vízum po příjezdu:

• Argentina

• Rakousko

• Bahamy

• Barbados

• Bělorusko

• Belgie

• Brazílie

• Bulharsko

• Chile

• Kolumbie

• Kostarika

• Chorvatsko

• Kypr

• Česká republika

• Dánsko

• El Salvador

• Estonsko

• Finsko

• Francie

• Gruzie

• Německo

• Řecko

Honduras

• Hong Kong

• Maďarsko

• Island

• Izrael

• Itálie

• Kiribati

• Lotyšsko

• Lichtenštejnsko

• Litva

• Lucembursko

• plesnivé ostrovy

• Malta

• Černá hora

• Nauru

• Holandsko

• Norsko

• Paraguay

Peru

• Polsko

• Portugalsko

• Rumunsko

• Ruská Federace

• Svatý Vincenc a Grenadiny

• Srbsko

• Seychely

• Slovensko

• Slovinsko

• Solomonovy ostrovy

• Jižní Korea

• Španělsko

• Švédsko

• Švýcarsko

• Vatikán

• Ukrajina

• Uruguay

Držitelé mexických pasů mají při příjezdu nárok na vízum s platností 180 dnů.

Kromě automatického víza při příjezdu mají vybraní indičtí státní příslušníci nárok na vízum při příjezdu, pokud jsou držiteli platného cestovního pasu a jednoho z následujících dokladů: návštěvnické vízum nebo zelená karta vydaná Spojenými státy nebo pobytová víza vydaná Velká Británie nebo Evropská unie.

Je důležité poznamenat, že vláda Spojených arabských emirátů si vyhrazuje právo kdykoli po příletu změnit seznam zemí, které mají nárok na vízum.

