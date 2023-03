Radikální pohonný koncept NASA by mohl dosáhnout mezihvězdného prostoru za méně než 5 let: ScienceAlert

Nově navrhovaný pohonný systém by teoreticky mohl vyslat těžkou kosmickou loď z hranic naší sluneční soustavy za pouhých 5 let – tento výkon trvalo historické sondě Voyager 1 35 let.

koncept známý jako pohon „paprsková peleta“získala počátkem tohoto roku grant NASA na další vývoj ve výši 175 000 USD.

Aby bylo jasno, koncept v současné době neexistuje kromě výpočtů na papíře, takže se zatím nemůžeme příliš vzrušovat.

Pozornost však upoutal nejen svou schopností vynést nás během lidského života do mezihvězdného prostoru – něco jako klasické rakety na chemické palivo. nemohu — ale také proto, že tvrdí, že to umí s řemesly nadživotní velikosti.

„Tento návrh zkoumá novou architekturu pohonu pro rychlou přepravu těžkých nákladů (1 tuna a více) napříč sluneční soustavou a mezihvězdným prostředím,“ vysvětluje hlavní výzkumník stojící za návrhemLetecký inženýr Artur Davuyan z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Koncept granulí byl částečně inspirován Starshot hack Iniciativa, která funguje na pohonném systému „lehké plachty“. S pomocí milionů laserů bude malá sonda teoreticky schopna doplout do sousední Proximy Centauri za pouhých 20 let.

Nový návrh začíná podobnou myšlenkou – nasypat palivo na raketu místo toho, aby ji odpálila –, ale zabývá se tím, jak přesunout velké předměty. Koneckonců, malá sonda není nezbytně to, co potřebujeme, pokud jednoho dne chceme sami prozkoumat nebo kolonizovat světy mimo naši sluneční soustavu.

Aby mohl koncepční pohonný systém fungovat, potřebuje dvě kosmické lodě – jednu vystřelující do mezihvězdného prostoru a jednu na oběžné dráze kolem Země.

Kosmická loď obíhající kolem Země vystřelí paprsek drobných mikročástic na mezihvězdnou sondu.

To budou částice vyhřívaný laserem, Což vede k rozpuštění jeho části v plazmě, což pelety více urychlí, proces známý jako laserová ablace.

Ty pelety mohou dosáhnout 120 km/s (75 mph) a buď zasáhla plachtu mezihvězdné lodi, nebo odrazila a Magnet je v němkterý pomáhá pohánět kosmickou loď k obrovským rychlostem, které jí umožňují uniknout z heliosféry – bubliny slunečního větru kolem naší sluneční soustavy.

„Pomocí paprsku pelet lze vnější planety dosáhnout za méně než rok, 100 astronomických jednotek [astronomical unit] asi za 3 roky a sluneční gravitační čočka při 500 AU asi za 15 let,“ On říká Dafuyan.

Pro kontext, AU, což je zkratka pro „astronomickou jednotku“, je zhruba vzdálenost mezi Zemí a Sluncem, neboli asi 150 milionů kilometrů (93 milionů mil).

Sobě Voyager 1 trvalo v roce 2012 35 let cesty, než přešla do mezihvězdného prostoru na vzdálenost přibližně 122 astronomických jednotek.

Podle současných projekcí by jednotunová kosmická loď na pelety mohla udělat totéž za méně než 5 let.

Dafuyan Vysvětlil Matt Williams z Universe Today Loni v únoru jeho tým zvolil peletový přístup, spíše než jen lasery jako jiné projekty plachet, protože pelety mohou být poháněny relativně nízkoenergetickým laserem.

V jejich současných projekcích lze použít pouze 10mW laserový paprsek.

„Na rozdíl od laserového paprsku se zrna nerozbíhají tak rychle, což nám umožňuje urychlit těžší kosmické lodě,“ Řekněte Davoyanu Williamsovi.

„Pulety jsou mnohem těžší než fotony, nesou větší hybnost a mohou kosmické lodi udělit vyšší sílu.“

To vše jsou samozřejmě zatím jen spekulace. Pomohla by ale první fáze grantu NASA Innovative and Advanced Concepts (NIAC).

projekt byl Jeden ze 14 financované v této rané fázi a dalším krokem bude prokázání konceptu pomocí experimentů.

„V rámci úsilí Fáze 1 prokážeme proveditelnost navrhované koncepce pohonu provedením podrobného modelování různých subsystémů navrhované architektury pohonu a provedením pilotních studií prokazujících koncepci,“ říká Davoyan.

Pokrok budeme bedlivě sledovat.