Tato absolutní legenda jezdí s Hondou S2000 200 000 mil. Zde je návod, jak vydržet

Teď už jste pravděpodobně slyšeli vše o Hondě S2000, kabrioletu s 9 000 otáčkami za minutu, který si na této straně Atlantiku vydobyl téměř legendární status. Takový humbuk však pro mnohé postavil příklady s nízkým počtem kilometrů mimo dosah, takže jaké to je žít s Hondou S2000 s vysokým počtem kilometrů? Naštěstí, Člen Autobi Scott McConnell nám poslal e-mail, že jeho Honda S2000 z roku 2001 bude mít najeto 200 000 mil. Barva fascinovala.

S Hondou S2000 není snadné ujet 200 000 mil. Scott má najeto 45 000 mil a připouští, že „špunty do uší jsou velmi důležité při rychlostech nad 60 mil za hodinu po delší dobu“. S2000 není jen pomalu jedoucí auto, ale karolínské kopce dávají Scottovi možnost častěji procvičovat plíce dvoulitrového čtyřválcového motoru.





Je to perfektní hřiště pro rychlé řízení, řazení nahoru o 9000 ot./min a jízdu shora dolů. Soudě podle toho, co nám Scott řekl o svých zkušenostech s vlastnictvím, se zdá, že toho za posledních pár let hodně vytěžil.

Zatímco výkonná auta obecně nejsou stroje nenáročné na údržbu, zdá se, že tento S2000 byl poměrně spolehlivý, pokud jde o rané sportovní vozy. Stejně jako u všeho, co se blíží 200 000 mil, byla potřeba nějaká neplánovaná údržba. Scottovými slovy:

Loni v dubnu jsem vyměnil spojku a podle sady Carfax, kterou jsem dostal, si myslím, že je to třetí spojka. Vršek byl také dvakrát vyměněn, ale ten co mám teď je v dobrém stavu a nemá žádné netěsnosti. Když byla spojka úplně rozbitá, tak jsem si vlastně myslel, že je něco špatně s omezovačem otáček. Auto obvykle jede rychlostí 84 mph na (skvělý) třetí rychlostní stupeň, ale teď jsem se blížil k 90 mph. Mám podezření, že moje stará spojka prokluzovala při 84, což vzbuzovalo dojem, že tohle je konec řady.

Největší výměna, kterou jsem udělal, byl chladič, když se v OEM plastu začaly objevovat vlasové praskliny. Hliníkový Koyo to opravil v pohodě. Také elektromagnet VTEC musel být vyměněn, protože vnitřní těsnění při každém běhu trochu netěsnila. To se také ukázalo jako hlavní zdroj mé spotřeby oleje. Stále spotřebovává trochu oleje, ale přechod z WOT do vypnutí při 9 000 otáčkách za minutu bude mít určité odskoky, ne?

Nejděsivější/nejzávažnější problém jsem měl, když se uvolnila spona z náhradní vzduchové skříně a dostala se do sání a způsobila otevření ventilu. To bylo 2 hodiny od domova po 10 hodinách jízdy. Zastavil jsem na benzínce a pak jsem nemohl zůstat, aniž bych strašně běžel, a pak jsem zkusil zrychlit a nějak se to uvolnilo a mohl jsem se bezpečně dostat domů (v 1:00). Potom jsem to po návratu domů odtáhl do obchodu. Našli viníka a zeptali se, kdo nainstaloval vzduchovou komoru… a když jsem je informoval, že to byl skutečně on, vzduchovou komoru vyměnili, provedli kompletní ventilovou práci a tlakově otestovali. Od té doby žádné potíže.

Když už mluvíme o špičkových komponentech, Scott rozebral ventilové rozvody svého S2000 a napsal, že „na držácích sacích ventilů byla nalezena trhlina a také byly v posledních 10 000 mil bez problémů vyměněny“. Toto je známý problém u vozů AP1 S2000, a pokud se tyto vozy přetáčí nebo vidí hodně času na červené lince, prasklá membrána ventilu se může zhroutit a její části mohou spadnout do válce s katastrofálními následky. Vzhledem k tomu, že nikdy nemůžete zaručit, jak předchozí majitel se svým vozem zacházel, není na škodu preventivně vyměnit držáky sacích ventilů, pokud chcete AP1 S2000.

Jak tedy kromě několika neplánovaných oprav vydrží Honda S2000 více než 200 000 mil? Není překvapením, že jako mnoho vozů, které zažily podobné použití, existují určité zvláštnosti související s emisemi, ale nezdá se, že by byly tak špatné. Podle Scotta:

Systém odpařování je excentrický a občas hází CEL, ale je nekonzistentní. Mám poprodejní katalyzátor, protože jsem s autem jezdil příliš agresivně po štěrkové cestě a vyndal plástev uvnitř sériového. Vůz je celý sklad kromě malé obtokové jednotky, aby se zabránilo chodu sekundárního vzduchového kompresoru, protože jsem nemohl vystát zvuk foukače listí, když jsem auto nastartoval. Jo a ocelové brzdové potrubí. To byl docela fajn upgrade.

Navíc nemůžete očekávat, že auto bude vypadat perfektně po téměř 200 000 kilometrech bez pravidelné kosmetické opravy. Scott's S2000 nosí své kilometry s hrdostí a má k vyprávění několik příběhů, včetně nešťastné příhody s obzvláště nezbedným jelenem.

Krátce poté, co jsem v roce 2016 koupil auto, mě srazil jelen (ne naopak, zpomalil jsem a ten zatracený bachař změnil kurz, aby mě mohl trefit). Šestibodový jelen byl smeten na kapotu, když se pak úplně zastavil, skutálel se po silnici, zatřásl s ním a utekl. Na blatníku předního kola byla drobná promáčklina, kterou jsem z toho dostal, ale to je tak vše. Opět není pohledný. Jednou jsem v Cars and Coffee našel nějaké zatoulané jehličí v oblasti měkkého horního stojanu a ozdobil jsem auto na vystavení. Bylo to uprostřed parkoviště a ten muž to udělal, což některé lidi zmátlo a rozrušilo!

Kromě popraskaného laku na předním nárazníku, odznaku na předním nárazníku, oděru na levém zadním panelu a lehce uhýbavého odznaku na blatníku vypadá Scottův S2000 velmi dobře.

Interiér je zachovalý a dotáhnout jeho kosmetický stav na 90 procent by nebylo příliš nákladné. To by samozřejmě vyžadovalo určitou dobu odstávky, a pokud něco nezpůsobí nebo nezhorší strukturální rez, proč to používat jako záminku k zastavení jízdy? Sportovní auta nejsou při parkování nejlepší a dva nejdůležitější kosmetické kousky, které je třeba udržovat v dobrém stavu – sedadla a volant, protože se jich neustále dotýkáte – zde vypadají skvěle.

Honda S2000 není auto pro každého, ale pokud jsou vašimi prioritami zkracování velkých devítisměnných cyklů, zatímco váš arkádový digitální přístrojový panel ukazuje, že jste dosáhli na jackpot, pak je Honda S2000 sportovním vozem, který byste měli vlastnit. Když se zeptáte na vše od motoru F20C, zní to jednoduše jako jeden z největších motorů, jaký byl kdy instalován do sériového vozu.

Scottova Honda S2000 se zdá být skvělým příkladem nákupu záznamů o údržbě místo čísla na palubní desce, čímž si zaolejované díly udrží pěkné. Důkazy o penězích postříkaných předchozími majiteli, jako jsou četné výměny horní části a možná výměna spojky, znamenají, že Scott byl schopen sestavit auto s nálepkou a pravděpodobně si užije více zábavy než lidé s příklady s nízkým nájezdem, kteří sedí ve svých garážích.

Jo, a pokud máte výkonné auto, pošlete nám e-mail. Ať už jste si koupili nové Porsche 928 a stále si ho pravidelně užíváte, nebo jste si pořídili milovaný přeplňovaný Range Rover a máte dost odvahy na to, abyste s ním denně jezdili, rádi bychom od vás slyšeli.

(Obrazový kredit: Scott McConnell)

