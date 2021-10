Výlet OSN zmařil, jak se boje v Etiopii stupňují

Humanitární let OSN do etiopské oblasti Tigray, epicentra celoroční války, která může způsobit hluboký hladomor, bylo nařízeno v pátek zrušit přistání, protože oblast zasáhly vládní letecké útoky čtvrtý den.

Steve Taravella, mluvčí Světového potravinového programu OSN, uvedl, že let OSN mířící do hlavního města Tigrayan Mekele se vrátil do národního hlavního města Addis Abeby a všechny tyto lety byly pozastaveny. Hunger Agency, která provozuje leteckou službu.

Gemma Connell, hlavní představitelka pomoci OSN pro jižní a východní Afriku, uvedla, že to bylo poprvé, kdy byl humanitární let OSN nucen opustit misi v oblasti Tigrayan kvůli náletům.

„Zjevně jsme znepokojeni tím, co se dnes stalo,“ řekla paní Connell v konferenčním hovoru s novináři. Na palubě lodi bylo 11 humanitárních pracovníků, ale neuvedli podrobnosti o své práci ani o zásilce, kterou přepravovali.