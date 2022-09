Je nepravděpodobné, že by Nový Zéland soutěžil osmkrát na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 navzdory úspěchu v Tokiu

Nečekejte, že novozélandská osmička bude v Paříži obhajovat zlatou olympijskou medaili.

Poté, co loni v Tokiu poprvé po 39 letech vyhrály zlatou medaili na Reband Blue, bylo osm rozebráno a je nepravděpodobné, že by se daly na olympijské hry v Paříži v roce 2024 znovu sestavit.

Alternativně zlatí medailisté Matt MacDonald a Tom McIntosh usilují o zlato v mužské dvojici, zatímco úspěšný kolega z Tokia Philip Wilson by mohl být součástí čtyřkolové nebo čtyřkolové lodi.

Philip Schmidley/AFP Matt MacDonald (vlevo) a Tom McIntosh soutěží v mužském páru na červencové regatě Světového poháru v Lucernu.

Je také nepravděpodobné, že se osm novozélandských stříbrných medailistek zúčastní v Tokiu v Paříži, ale olympijské medailistky Grace Prendergastová a Keri Williamsová (roz. Gollerová) by měly usilovat o druhé zlato v páru za sebou.

New Zealand Rowing vyslalo 10 lodí na Mistrovství světa ve veslování, které začíná v Raices v České republice v neděli večer (novozélandského času).

Patří mezi ně zlaté olympijské medailistky z Tokia Emma Twigg, MacDonald, Mackintosh, Wilson, Beth Ross, Prendergast, Williams a stříbrná medailistka Hannah Osborne.

MacDonald řekl, že se rozhodně zaměřuje na soutěž v duu v Paříži.

„Po olympiádě vždy dojde k určitému přeskupení, protože lidé odcházejí do důchodu, lidé přestávají pádlovat a zájmy lidí se mění.“

Philip Schmidley/AFP Novozélanďanka Grace Prendergastová (vlevo) a Keri Williamsová stojí se svými zlatými medailemi poté, co vyhrály ženský pár na podniku Světového poháru v Lucernu.

MacDonald a Mackintosh se na letošním Světovém poháru dvakrát utkali v regatách, získali zlatou medaili v polské Poznani a poté skončili čtvrtí ve švýcarském Lucernu.

„Byla to určitá křivka učení, ale byla to opravdu zábava.

„Bylo tak osvěžující pracovat pouze s jednou osobou na lodi a člověk by přemýšlel o něco rychleji. Bylo to opravdu vzrušující…Když věci jdou opravdu dobře, je to tak obohacující…Byl to tak skvělý pocit na lodi.“ .“

MacDonald řekl, že dva zápasy mistrovství světa se ukázaly jako obzvláště užitečné.

„Byla to pro nás neznámá oblast – nikdy předtím jsme mezinárodně nezávodili v duu, takže bylo dobré vidět, jak bojujeme proti některým opravdu kvalitním mezinárodním posádkám.

„Věnovali jsme pozornost několika posledním měsícům od chvíle, kdy jsme se vrátili z turné po Světovém poháru, a pokusili jsme se zapracovat na některých věcech – a jsme nadšeni, že tyto věci můžeme předvést ve Světových šampionech.

David White/Stuff Rodiče Toma McIntoshe, Jock a Bridget, oslavili veslování, aby získali zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu.

„Letos je velmi soutěživý – dvojice se opravdu otevřela a ještě se to nikomu pořádně nepodařilo. Pravděpodobně existuje šest nebo sedm posádek, které by mohly vyhrát kterýkoli den.“

23letý muž popsal zkušenost s menší lodí jako „trochu jemnější“.

„Osmička je silná a můžete být velmi agresivní a nemusíte se starat o to malé procento pádlování. Ale předpokládám, že tato dvojice je doslova na druhém konci spektra – musíte být agresivní a opravdu řídit.“ člunu, ale můžete způsobit velké škody, když loď uteče, pokud je menší a jede pomaleji.“

Novozélandská osmička vedená Hamishem Bondem, který získal zlato v duu na dvou předchozích olympijských hrách, ohromila ve finále loňské olympiády v Tokiu své nejimpozantnější soupeře Velkou Británii a Německo.

„Nejvíc jsem asi hrdý na to, že jsme ze sebe vydali maximum, když na tom nejvíc záleželo,“ řekl MacDonald k vítězství.

„V posledním týdnu regaty kluci stříleli všechny válce a všechny naše žaludky se dostaly do řady v pravý čas. Bylo velmi uspokojující dát ze sebe to nejlepší na konci sezóny, na konci olympiády,“ dodal. a pak to stačilo na vítězství, nebylo to věřit.“

MacDonald, 22letý olympijský nováček, řekl, že na akci šel v naději, že to bude obrovská vzdělávací zkušenost.

Steve McArthur/Fotosport Osm novozélandských mužů slavilo zlaté medaile na loňských olympijských hrách v Tokiu.

„Samozřejmě jsem do toho chtěl dát 100 % a povedl se mi opravdu dobře a chtěl jsem vyhrát a získat medaili – ale byl jsem opravdu ochoten to všechno vzít a získat obrovskou zkušenost z učení a pak to aplikovat v dalším cyklu. „

Zatímco MacDonald a McIntosh pohlížejí na dvojici na příští olympiádu, rýsuje se také vyhlídka na soutěžní novozélandskou čtyřku.

„Přichází skupina vývojářů, kteří pravděpodobně reálně chtějí dát dohromady všechny čtyři v Paříži.

„Toto je skupina veslujících sportovců v americkém univerzitním systému a několik sportovců z Nového Zélandu – hrstka sportovců, kteří veslovali na mistrovství světa do 23 let.“

Veslování NZ v posledních letech změnilo svou výběrovou politiku tak, aby zahrnovalo veslování na amerických vysokých školách.

„Hledáme způsoby, jak to zajistit – chceme tyto lidi, protože jsou dobří a přidávají našim týmům velkou hodnotu,“ řekl MacDonald.