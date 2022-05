Sportovní shrnutí – Taipei Times

Tenis

Chan dělá čtyři

Tchajwanci Chan Hao Cheng a Shuko Aoyama z Japonska se včera ve čtvrtfinále Internacional BNL d’Italia střetli s Kanaďankami Gabrielou Dabrowski a Julianou Olmos z Mexika poté, co porazili Češku Karolínu Plíškovou a Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:3. 5-7, 10-7 ve čtvrtečním osmifinále. Čtvrtfinálový zápas probíhal včera večer v době tisku. Ve dvouhře mužů vypadl ve čtvrtek ve třetím kole obhájce titulu Rafael Nadal, desetinásobný vítěz v Římě si po šoku 1-6, 7-5, 6-2 pro Kanaďana Denise stěžoval na opakující se problémy s nohou. . Shapovalov. Včera světová trojka Alexander Zverev porazil Christiana Garina 7-5, 6-2 a zajistil si místo v semifinále. V ženské dvouhře byla nejlépe nasazená Iga Swiatek testována před vítězstvím 6-4, 6-1 nad Victorií Azarenkovou, aby se dostala do čtvrtfinále.

ragbyová unie

Highlanders vzbuzují naděje

Otago Highlanders včera upevnili svůj nárok na místo v play-off v Pacific Super Rugby, když zaznamenali devět pokusů při výhře 61-10 nad Western Force. Třetí vítězství v řadě Highlanders v této sezóně přineslo bod navíc, díky čemuž se pohodlně umístili na osmém místě s osmi týmy před koncem základní části po dvou kolech. Zdá se pravděpodobné, že Nový Zéland bude mít v kvalifikaci pět týmů – Blues, Chiefs, Hurricanes, Highlanders a Crusaders, kteří později včera porazili Act Brumbys 37-26.

auta

Vettel zpochybňuje jeho práci

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel ve čtvrtek řekl, že klimatické změny ho přiměly zpochybnit jeho práci jezdce, který cestuje po světě, aby závodil s auty. V rozhovoru pro BBC Question Time, televizní program, byl Němec dotázán, zda z něj jeho postoj k životnímu prostředí neudělal pokrytce, protože to považoval za součást „plynovacího“ sportu. „Je, je a máš pravdu, když se směješ,“ řekl. „Jsou otázky, které si kladu každý den, a nejsem svatoušek. Některé věci mám pod kontrolou a některé ne. Je mou vášní řídit, miluji to a pokaždé, když sednu do auta, miluji to.“ Když vystupuji z auta, samozřejmě si také říkám: ‚Je to něco, co bych měl? Měli bychom to udělat, cestovat po světě a plýtvat zdroji?

Fotbal

Double Kane porazil Arsenal

Harry Kane ve čtvrtek dvakrát skóroval, když Tottenham Hotspur uchoval svou naději na postup v Premier League vítězstvím 3:0 nad Arsenalem v severolondýnském derby. Vítězství Arsenalu by mu zajistilo první místo v první čtyřce od roku 2016 a místo v Lize mistrů.

lední hokej

Ken provádí dvojité olejovače

Evander Kane ve čtvrtek dvakrát skóroval, když Edmonton Oilers v šestém utkání prvního kola Západní konference bojovali proti Los Angeles Kings ve vyřazení a vyřazení. Dnes bude Edmonton hostit zápas vítěz bere vše. V Tampě na Floridě si tým Lightning zachránil sezónu, když porazil Toronto Maple Leafs 4:3 a donutil vítěze vyhrát 7. zápas.