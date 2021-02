SINGAPUR – Zdá se, že od té doby vzrostla podpora USA pro jihovýchodní Asii Joe Biden Podle ročního průzkumu, který provedl singapurský myslitel ISEAS Yusof-Ishak, vyhrál prezidentské volby.

Průzkum stavu jihovýchodní Asie Bylo zveřejněno minulý týden a bylo zjištěno, že 61,5% respondentů by raději přiklonilo se ke Spojeným státům před Čínou, pokud by se tento region postavil na stranu. To je nárůst z 53,6%, kteří si před rokem ve stejné anketě vybrali USA než Čínu.

„Podpora regionu Washingtonu se mohla zvýšit v důsledku vyhlídek na Bidenovu administrativu,“ uvádí se ve zprávě o výsledcích průzkumu.

Odpovědi na poslední průzkum byly shromážděny od 18. listopadu loňského roku do 10. ledna tohoto roku – poté Očekávalo se, že Biden porazí Donalda Trumpa Ve volbách, ale předtím Otevřelo se to jako židle.

Průzkum zahrnoval více než 1 000 respondentů ze všech deseti zemí, které jsou členy Sdružení národů jihovýchodní Asie nebo ASEAN. Mezi respondenty patří vládní úředníci, podnikatelé a analytici z akademické sféry, think tanků a výzkumných institucí.