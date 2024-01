V Salt Lake County zatím v této sezóně zemřely na chřipku dvě děti a tři dospělí

SALT LAKE COUNTY, Utah – Poté, co v okrese Salt Lake v posledních 30 dnech zemřely dvě děti na chřipku, úředníci připomínají obyvatelům Utahu, aby se nechali očkovat.

Kromě dětí, jejichž jména ani věk se nepodařilo určit, zemřeli v sezóně na chřipku tři dospělí starší 50 let.

Zatímco další faktory a podrobnosti týkající se úmrtí nebyly poskytnuty, ministerstvo zdravotnictví okresu Salt Lake oznámilo, že žádný z pěti jedinců neměl letos záznam o očkování proti chřipce.

„Tato úmrtí jsou tragickou připomínkou toho, že chřipka je vážná nemoc,“ uvedla v prohlášení Dr. Angela Dunn, výkonná ředitelka SLCoHD. „Každý ve věku od šesti měsíců by měl být každý rok očkován proti chřipce, aby se předešlo vážným onemocněním a úmrtím a aby ostatní neonemocněli.“

Očkování proti chřipce neznamená, že neonemocníte, ale snižuje to závažnost nemoci.

„Úmrtí, ke kterým dochází na chřipku, jsou nejčastěji pacienti, kteří nejsou očkováni, nejsou očkováni, a jak víme z dobré vědy, vakcína proti chřipce dělá dobrou práci tím, že lidem zabrání onemocnět natolik, že nakonec vyhledávají zdravotní péči. “ Dr. Per Gesteland, pediatr z University of Utah Health a Intermountain Children's Primary Hospital, vysvětlil.

Gesteland říká, že primární dětská nemocnice je zahlcena dětmi s chřipkou.

„Je bezpečné říci, že naše JIP je plná mnoha respiračních onemocnění – pravděpodobně více než 80 % pacientů,“ řekl.

Letošní sezóna je neobvyklá, protože kolují tři kmeny viru, přičemž dominantní varianta je většinou jen jedna. Odborníci však tvrdí, že se nejedná o nové kmeny a nevzbuzují velké obavy.

„Ve skutečnosti to tolik nemění to, co děláme,“ vysvětlil epidemiolog z okresu Salt Lake Ryan Chatelain. „Některé kmeny mohou být nebezpečnější než jiné. A(H1N1) je obvykle nebezpečnější kmen. Vakcína pokrývá všechny kmeny, což je dobrá věc.“

V nejlidnatějším okrese Utahu bylo od 1. října hospitalizováno 353 lidí s chřipkou.

Úředníci říkají, že většina hospitalizovaných pacientů je buď starší 50 let, nebo mladší 4 let.

Utah obvykle zažívá vrchol chřipkové sezóny v lednu nebo únoru, vysvětlili zdravotníci. Sezónní chřipka však může začít již v říjnu a protáhnout se do května.

Jedinečným aspektem letošní sezóny je, že v Utahu je aktivních několik kmenů této nemoci.

„Obvykle vidíme jeden kmen zodpovědný za většinu případů během vrcholu sezóny a několik časných nebo pozdních případů kvůli jiným kmenům, ale letos máme tři kmeny, které se aktivně šíří uprostřed sezóny,“ Chatelain uvedl v prohlášení. kapitola.“

Zdravotníci vysvětlili, že všechny tři letošní kmeny chřipky, typ A (H1N1), typ A (H3N2) a typ B (Victoria), jsou součástí vakcíny. Doporučuje se, aby každý ve věku šesti měsíců a starší dostal vakcínu, aby se předešlo vážným onemocněním.