Stavitel říše Sanjeev Gupta čelí zkoušce svých ocelí

Bylo by to vyvrcholení průmyslníka, který vybudoval globální impérium od počátků, které nikdo nechtěl.

Jen několik týdnů poté, co Sanjeev Gupta selhal ve snaze přidat masivní ocelářské operace německé společnosti Thyssenkrupp ke skupině společností rozmístěných na čtyřech kontinentech a zaměstnávajících 35 000 lidí, je 49letý muž v obležení.

Gupta tento týden připustil, že kolaps Greensel Capital, jeho hlavního věřitele, vytvořil „obtížnou situaci“ pro jeho společnosti, které zahrnují ocel, hliník, obnovitelné zdroje energie a obchodování s komoditami. Společnosti, které vlastní rodina Gupta, jsou seskupeny do Aliance GFG.

Dodavatelé, odbory a politici z Velké Británie do Austrálie bijí na poplach ohledně průmyslové elektrárny, která začala v roce 2013, kdy Gupta, který byl v té době obchodníkem se zbožím, získal malou ocelárnu ve velšském městě Newport.

Tento krok zachránil továrnu před trvalým odstavením a stanovil vzor pro téměř desetiletí klouzavých obchodů, které sbíraly Guptovu politickou podporu, protože šetřily pracovní místa v průmyslových odvětvích, která byla odepsána, ale vyvolala pochybnosti o tom, jak by jeho firma mohla pokračovat v psaní šeků.

Když Gupta závodí v hledání nového financování, patří mezi její podniky ve Velké Británii, které zaměstnává téměř 5 000 lidí. Asi 3000 pracovních míst v oceli pod deštníkem Liberty Steel a kovový magnát tento týden odborům sdělilo, že jejich části jsou nerentabilní.

Její provoz je rozšířen po Velké Británii a rozšiřuje se o závod ve Scunthorpe, který je centrem automobilových komponentů pro technologie hliníku v Coventry až po poslední britskou huť hliníku ve Skotsku. Její ocelářský podnik vyrábí vysoce kvalitní výrobky pro výrobce letectví, včetně Rolls-Royce. Tato skupina také vlastní majetek na úpatí Mount Ben Nevis, nejvyšší hory Británie.

Čekání na platbu

Znepokojení se soustředí na osud specializovaného ocelářského koncernu skupiny, který spolu se svými zákazníky v oblasti letectví trpí pandemickým poklesem v tomto odvětví. Tento týden společnost Gupta uvedla, že společnost zaznamenala pokles poptávky po některých jejích produktech o 60 procent. Společnost uvedla, že jedná se zákazníky a dodavateli s cílem zlepšit hotovostní tok a zajistit další „prostředky provozního kapitálu“ na podporu [speciality steel] Akce”.

Rolls-Royce odmítl podrobně komentovat, ale uvedl, že pracuje s Liberty Steel a věří, že má „řešení, které urychlí dodávku dostatečného množství materiálů na podporu našeho dodavatelského řetězce do roku 2022“.

Výroba dvou speciálních oceláren v Rotherhamu a Stockbridge v Yorkshiru bude od pátku pozastavena a zaměstnanci budou podle dvou lidí obeznámených s touto problematikou pokračovat v čerpání dovolené.

„Některé britské společnosti budou pracovat přerušovaně, čehož lze a bude dosaženo bez ohrožení stavu továren. Úzce spolupracujeme s odbory a budeme za těchto okolností využívat vládní zaměstnanecké dovolené, kdykoli je to možné,“ uvedla GFG.

Dodavatelé závodů Liberty ve Velké Británii to zatím sledují se znepokojením. Několik společností na výrobu kovového šrotu uvedlo, že buď již snížily svou expozici vůči Liberty, nebo úplně přestaly dodávat ocelárny.

Provoz Liberty Steel v Newportu v jižním Walesu © Huw Evans / Shutterstock



Liberty přeměňuje recyklovaný kov na hotové zboží zahřátím na 1 800 stupňů v elektrické obloukové peci.

Menší prodejce šrotu, který se spoléhá na Liberty přibližně 10 procent svých ročních tržeb, řekl Financial Times, že Gupta dluží více než 500 000 liber. Zástupci Liberty v úterý řekli dodavateli, aby neočekával platbu nejdříve v polovině dubna, několik měsíců po plánu.

S případným rozpadem GFG, který pravděpodobně vážně poškodí britskou výrobu, vedl obchodní tajemník Coase Quarting v posledních dnech s Liberty krizová jednání. GFG tento týden uvedla, že je „provozně robustní“, má financování svých současných potřeb a že rozhovory o zajištění nového financování „postupují dobře“.

Společnost si najala investiční banku PJT Partners a poradenskou společnost Alvarez & Marsal, aby jí pomohla zajistit nové financování, podle dvou lidí obeznámených se situací.

Politici v pohotovosti

Britský obchod s ocelí může být ve středu bouře, ale politici od Francie po USA a Austrálii jsou v pohotovosti.

Po zajištění závodu v Newportu se Gupta pustil do výdajů, které zahrnovaly akvizici největší evropské huti na hliník v Dunkirku od Rio Tinto v roce 2018. V následujícím roce získal několik evropských oceláren od konkurenčního oceláře ArcelorMittal a významně se zasadil o Spojené státy. Dnes skupina také vlastní ocelárny v Rumunsku a České republice.

Ve Francii, kde společnost Liberty Steel v loňském roce získala ocelárny Ascoval a Hayange, francouzský ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že vláda je připravena zasáhnout a v případě potřeby pomoci zaměstnancům.

Pokud je Spojené království významným centrem v říši Gupta, pak je další Austrálie.

Vzhledem k tomu, že jde o 6500 pracovních míst, australská vláda zvažuje, jak by mohla chránit pracovní místa, pokud by se problémy Gupty prohloubily.

„Je zřejmé, že jde o finanční situaci, ve které se společnost nachází,“ uvedl australský ministr obchodu Dan Tehan. „Uděláme maximum, abychom těmto pracovním místům pomohli a podpořili je.“

Nikde není znepokojení spádem ze Greenselovy smrti ještě ostřeji než ve městě Wayala v jižní Austrálii, kde ocelárny ve vlastnictví GFG zaměstnávají téměř desetinu populace. GFG minulý týden uvedla, že Whyalla dosáhla zisku poprvé od doby, kdy ji Gupta v roce 2017 zachránila.

Podle Franka Bungalowa, jihoaustralského poslance, to ale nepřestalo dělat starosti se zpožděním v placení některých dodavatelů továrně.

“Víme, že ocelárny jsou ve špatném stavu a společnost vydělává spoustu peněz na dolech na železnou rudu. Proč tedy dodavatelé musí stále prosit, aby byly zaplaceny včas,” uvedl.

Jeden dodavatel společnosti GFG, který nechtěl být jmenován ze strachu, že by to snížilo jeho šance na výplatu, uvedl, že dluží více než 500 000 A $ (280 000 GBP) za práce probíhající do listopadu.

John Chapman, komisař pro malé podniky v jižní Austrálii, řekl Financial Times, že si nebyl vědom žádných závažných problémů v poslední době. Minulý týden však psaní dopisu Gupta vyvolalo obavy z toho, co by Greenselův kolaps znamenal pro platby dodavatelů.

Mluvčí GFG odmítl komentovat pozdní platby dodavatelům v Austrálii.

Spasitel oceli

Gupta, který je v tisku popsán jako „zachránce oceli“ kvůli své touze po dlouhodobě trpícím odvětví nadměrné kapacity, má jeden čelní vítr, když čelí krizi: vzkvétající trh s kovy.

Ceny oceli dosáhly nejvyšší úrovně za více než deset let a ceny železné rudy jsou nejvyšší za posledních devět let, a to v důsledku silného oživení čínské poptávky.

Bankéři v tomto odvětví uvedli, že toto pozadí pomůže generovat zájem, pokud Gupta aktiva uvede na prodej. Obchodník s ocelí uvedl, že evropská aktiva skupiny GFG, její závod v Dunkirku a závod v Haiyangu, který vyrábí železnice, pravděpodobně přilákají zájemce. Ve Spojeném království jsou bývalí oceláři společnosti Kabaro považováni za jedny z nejatraktivnějších. Bankéři uvedli, že mlýn Scunthorpe může být také přínosný.

Navzdory rostoucím obavám odbory ve Velké Británii uvedly, že podporují úsilí Gupty o nalezení alternativního financování na podporu jeho říše. Průmyslník, který nastoupil do svého prvního zaměstnání během studia na univerzitě v Cambridge, řekl, že je zvyklý na náročné skeptiky.

Ale když Greenselův právník tento týden řekl londýnskému soudu, že finanční skupina má od GFG téměř 5 miliard dolarů, je to zatím jeho největší zkouška.

Společné zprávy od Michaela Bowlera v Sao Paulu