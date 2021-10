Tchajwanský prezident potvrdil, že americké síly vycvičily vojáky na ostrově – CNN

Tchaj-pej (Reuters) – Prezident Tsai Ing-wen v rozhovoru pro CNN řekl, že malý počet amerických vojáků je na Tchaj-wanu, aby trénoval s tchajwanskými vojáky, a zdůraznil přítomnost amerických sil na samovládném ostrově, který Čína zvažuje. Královna.

napětí Vztahy mezi Tchaj-wanem a Čínou, která nevyloučila násilné obsazení ostrova, v posledních týdnech prudce vzrostly se zvýšeným vojenským a politickým tlakem v Pekingu.

“Máme širokou škálu spolupráce se Spojenými státy s cílem zvýšit naši obrannou schopnost,” řekl Tsai CNN v rozhovoru, který byl odvysílán ve čtvrtek.

Na otázku, kolik příslušníků amerických služeb je rozmístěno na Tchaj-wanu, odpověděla pouze, že to „není tolik, jak si lidé myslí“.

Toto potvrzení přichází v době, kdy Čína prudce zvyšuje vojenský tlak na Tchaj-wan, včetně opakovaných misí čínských válečných letadel v tchajwanské identifikační zóně protivzdušné obrany.

“Nezávislost Tchaj-wanu je slepou uličkou a pro ty, kdo ji podporují, se již nebudou moci vrátit,” odpověděl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin na dotaz ohledně Tsaiových poznámek.

“Spojené státy by se měly držet principu jedné Číny…ne čehokoli, co považují za jednostranné,” řekl s tím, že Spojené státy by měly přestat vojensky a formálně jednat s Tchaj-wanem.

Zatímco mnoho tchajwanských a mezinárodních médií, včetně Reuters, o tom informovalo dříve cvičení S americkými silami by oficiální potvrzení mohlo zhoršit americko-čínské vztahy v době, kdy Peking poblíž Tchaj-wanu provádí vojenská cvičení.

Tchajwanský ministr obrany Chiu Kuo-cheng na dotaz ohledně Tsaiova komentáře novinářům řekl, že vojenské interakce mezi Tchaj-wanem a Spojenými státy jsou „mnoho a velmi časté“ a že probíhají již dlouhou dobu.

“Během těchto výměn lze diskutovat o jakémkoli tématu,” řekl a dodal, že Tsai neřekl, že americké síly jsou trvale umístěny nebo opevněny na Tchaj-wanu, v reakci na otázky zákonodárců, že pokud ano, mohla by to být pro Čínu omluva. zaútočit na ostrov.

“Neexistuje žádné spojení mezi výměnou personálu a rozmístěním vojsk,” řekl Chiu.

Spojené státy stáhly své jednotky trvale umístěné na Tchaj-wanu, když v roce 1979 přerušily diplomatické vztahy s Taipei ve prospěch Pekingu.

Spojené státy, stejně jako většina zemí, nemají s Tchaj-wanem formální diplomatické vztahy, ale jsou jejich nejvýznamnějším mezinárodním spojencem a hlavním dodavatelem zbraní. Tchaj-wan posílá své piloty F-16 trénovat na Luke Air Force Base v Arizoně.

Tsai řekl, že Tchaj-wan je nezávislá země a opakovaně slíbil, že bude bránit svou demokracii a svobodu.

