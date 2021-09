SAZKA Entertainment AG jmenuje Lorda Sebastiana Koe CH KBE do jejího představenstva

Logo KKCG

Lucern, Švýcarsko, 17. září 2021 /EINPresswire.com/ – Čtyřnásobný olympijský vítěz, současný prezident světové atletiky a světový sportovní lídr Lord Sebastian Koe CH KBE se připojí k představenstvu SAZKA Entertainment AG, největšího evropského provozovatele loterie. Lord Coe byl jmenován prvním nezávislým, nevýkonným členem představenstva s účinností od 14. září 2021.

Sebastian Coe vstoupil na světovou scénu pomocí atletiky na olympijských hrách v Moskvě 1980, když vyhrál zlatou medaili na 1500 m a stříbro na 800 m, což je čin, který zopakoval na olympijských hrách v Los Angeles 1984.

Poté, co v roce 1990 odešel ze soutěžního sportu s dvanácti světovými rekordy, se stal konzervativním poslancem a osobním tajemníkem Williama Hague, tehdejšího vůdce britské vládní opozice. V roce 2004 se stal vedoucím londýnské nabídky na pořádání olympijských her 2012. Když nabídka úspěšně zvítězila proti Paříži, Moskvě, New Yorku a Madridu, přešel na místo předsedy olympijského a paralympijského organizačního výboru v Londýně 2012. Působil jako vedoucí světová atletika od roku 2015, vedoucí sport na jevišti Globální dopad Covid-19, včetně úspěšné tokijské olympiády. V roce 2020 zvolen do Mezinárodního olympijského výboru.

SAZKA Entertainment je dceřinou společností KKCG, globální investiční skupiny založené českým podnikatelem Karlem Komárkem. Jako předseda představenstva SAZKA Entertainment pan Komárek uvedl: „Lord Coe byl během své dlouhé a významné kariéry impozantní postavou na globální scéně sportu, politiky a podnikání. Je nám ctí, že se připojil k našemu týmu jako náš první nezávislý nevýkonný ředitel. Přináší obrovskou dodatečnou sílu do naší mezinárodní perspektivy, jak se snažíme Usilujeme o maximalizaci získávání finančních prostředků pro dobré účely na všech trzích, kterým sloužíme. “

K jeho jmenování se vyjádřil i lord Sebastian Coe. “Za ta léta jsem viděl ohromné ​​výhody, které loterijní peníze přinesly základním a elitním sportům po celém světě. Těším se na to, že se připojím k týmu s prokázanou historií podpory sportu na všech úrovních v zemích, ve kterých působíme.” . Mojí úlohou bude zajistit, aby se naše podpora sportu dále rozvíjela, a zajistit, aby SAZKA Entertainment byla silnou hybnou silou financování populárních a elitních sportů v Evropě i mimo ni. “

SAZKA Group je mateřskou společností SAZKA Entertainment, která vlastní 100% akcií.

O společnosti SAZKA Entertainment AG

SAZKA Entertainment je největším provozovatelem loterií v Evropě s celkovými částkami více než 17 miliard EUR a zaujímá vedoucí postavení na trhu v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru a v Itálii. Ve všech zemích, ve kterých SAZKA Entertainment působí, těží ze známých a zavedených značek, silných sítí a dlouhé historie provozu.