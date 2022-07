Red Deer Rebels připraveni vybrat si v roce 2022 CHL Import Project – Red Deer Advocate

S pátečním plánem importu Canadian Hockey League 2022 budou Red Deer Rebels hledat svůj tým.

Rebelové získají 49. tip v prvním kole a budou vybráni pouze jednou. Na Den Kanady provede všech 60 týmů v CHL alespoň jeden výběr a bude si moci ponechat dva importované hráče na soupisce pro nadcházející sezónu.

Asistent generálního manažera Sean Sutter řekl pro Nebudou hledat brankáře. Vzhledem k pozdnímu výběru s kratším fondem talentů bez vstupu do draftu nejsou povoleni žádní ruští nebo běloruští hráči, plán je hrát čekací hru a zjistit, který hráč jim padne.

„Konkrétně, když se podíváte na Western Hockey League, mnoho hráčů, kteří přicházejí do WHL, jsou hráči z Běloruska, takže hráčský fond je rozdělen na poloviny a pravděpodobně to není skvělý rok,“ řekl.

Dalším problémem pro týmy CHL je, že draft NHL se obvykle koná před importním draftem CHL, což by týmům poskytlo lepší představu o tom, kteří evropští hráči přijedou do Severní Ameriky hrát hokej.

„To je další proměnná, kterou honíte, takže je možné, že si vybírají hráče, kterého jste nikdy neviděli,“ řekl.

Technicky bude Red Deer mít českého útočníka Františka Formánka vybraného jako 14. v roce 2021 a bude mu povoleno importovat dalšího hráče. Mohl by to být páteční výběr, ale mohl by to být také finský obránce Christopher Sedov, který byl v roce 2019 celkově jmenován 25. a v této sezóně hrál za Red Deer. Sedovovi bylo v únoru 20 let a má za sebou další sezónu juniorské způsobilosti, pokud nedostane šanci hrát profesionální hokej.

Nalezení správného spouštěče může být obtížné, protože kvalita nebo množství pásky na spouštěči není vždy přítomna.

„Takové řeči hovoří o úrovni hráčů, na které se díváte. Snažíte se určit, zda jsou dost dobří na to, aby hráli na úrovni CHL, a pak ‚B‘, kdo je jejich agent, a potom ‚C‘ jsou oni nebo co je jejich smluvní status s evropským týmem,“ řekl Sutter.

To, že si vyberou hráče, neznamená, že musí přijít do Red Deer, pokud se jim nelíbí. U některých hráčů existuje určitá úroveň náboru, který se provádí, aby se dostali dovnitř, což lze provést před draftem, ale obvykle se provádí až poté, co byli vybráni v draftu.

Dobrým příkladem je Formánek. Red Deer si ho vybral loni v létě, ale k týmu se připojil až v lednu 2022, uprostřed sezóny WHL, kdy byl uvolněn týmem České ligy a povoleno mu nastoupit k Rebels.

„Zkoušíte se houpat o ploty, ale je to dobré jen tehdy, když budou hrát i pro vás,“ řekl.

Osobně to může být kulturní šok pro hráče přicházející z Evropy hrát hokej. Jednoduché věci, jako je cesta na čerpací stanici, mohou být obtížné s jazykovou bariérou spolu s tím, že jste daleko od domova a své rodiny. Sutter řekl, že jim to trvá asi šest měsíců, než se hráči aklimatizují.

„Vím o sobě, že jsem hrál v Evropě, takže jsem si tím prošel a rozumím tomu lépe, ale nejsou to jen tyhle děti, které přijdou a hrají hokej, jsou tu všechny tyto další položky a spousta z nich je tu pro poprvé mimo domov,“ řekl Sutter.

Návrh začne v 9:00 horského času a lze jej sledovat online na webových stránkách chl.ca/draft.

