Omlouváme se – pokud to použijete na Sunburn, děláte tím ve skutečnosti více škody než užitku

Pokud se mě někdo jako editor krásy zeptá, co je nejdůležitější, co dělám pro udržení zdravé, zářivé a mladistvě vypadající pleti, vyplivl bych: „Noste opalovací krém!“ Rychleji, než jsem dostal v pátek v 17:00 na sklenku vína. Ta směšná věc? Jsem příliš vyděšený z toho, že se řídím vlastní radou. Důležitost Upřednostňujte ochranu před sluncem Od dospívání mi každý den vrtali mozek, ale varování před možným poškozením sluncem, rakovina kůže, Od té doby, co jsem se stal editorem krásy, jsem exponenciálně rostl a najednou jsem byl schopen dosáhnout Dermatologové, facialisté a dokonce i celebrity se chvástají o důležitosti klouzání každý den. Zde je potřeba: Rakovina kůže je nejčastější diagnostikovanou rakovinou, přesto je nejvíce preventabilním typem rakoviny.

Moje osobní víra v opalovací krémy spočívá v tom, že moje kudrnatá pokožka náchylná k akné má potíže se živými věcmi a po mnoho let jsem považoval průniky způsobené opalovacími krémy za mnohem horší než potenciál budoucího poškození sluncem. (Silná slova, já vím.) Za ta léta jsem se v oblasti pravidelné ochrany před sluncem hodně zlepšil, skoro stejně. Nejnovější a nejlepší vzorceAle stále nejsem dokonalý, Zvláště Kdykoli jsem v jiném klimatu než moje pokožka, obvykle se vyčerpají a zapomínají podle potřeby upravit moji rutinu ochrany před sluncem.

Pravděpodobně už víte, kam tato anekdota směřuje, ale přesně tam jsem to před pár měsíci pokazil. Užíval jsem si víkend v Palm Springs s kamarádem, zapomněl jsem si nasadit opalovací krém a skončil jsem s jedním z nejhorších popálenin na obličeji v životě. Byl jsem rudý, svědící, loupal se, pihovatý a všudypřítomný a strašlivě mě napadlo, že na rozdíl od staré rady dávat aloe vera na popáleniny – což jsem vždycky dělal na svém těle, ale nikdy ne – neudělal jsem to t. opravdu Vím, jak se postarat o popáleniny, abych zajistil, že se situace nezhorší. Samozřejmě jsem věděl dost na to, abych se vyhýbal některým mým oblíbeným exfoliačním produktům a retinolům, ale upřímně, byl jsem opravdu zmatený. Byl jsem tedy inspirován, abych napsal tento článek a spojil se s odborníkem, který mě může nabít informacemi v případě, že – nedej bože – se to stane znovu. Níže dermatolog z New Yorku Orit Markowitz, MDA Sdílí všechny své nejlepší informace o tom, co to spálení od slunce ve skutečnosti je, jak s ním zacházet jako s profesionálem, běžné chyby a mylné představy a další. Pokračujte v posouvání!

Ale nejdřív, co vlastně on je Úžeh?

Markowitz mi říká, že jako každý typ rány, spálení sluncem vyžaduje nezbytnou vlhkost, aby se urychlilo hojení a zabránilo se zjizvení. „Kůže je zanícená, zarudlá a oteklá, protože když něco uráží tělo, cévy těla se automaticky rozšíří a do oblasti se dostane velké množství tekutiny,“ vysvětluje. “Pomocí zobrazovacích metod, které vypadají pod sluncem spálenou kůží, jako je světelná biopsie – známá také jako konfokální reflexní mikroskopie – můžeme vidět otoky a zvětšení buněk a okamžité viditelné poškození UV zářením. Proto je tolik ošetření, protože spálení sluncem je zaměřeno na snížení tohoto otok a umožnit buňkám zotavit se. “

Jaké druhy přísad a produktů byste měli po spálení spálit?

Nejdříve nejprve Markowitz doporučuje sáhnout po volně prodejném léku proti bolesti, jako je Tylenol nebo Advil, aby se zmírnila zánětlivá reakce, kterou naše tělo po popálení zažívá.

„Můžete také pokrýt zanícenou pokožku chlazeným gelem z aloe vera smíchaným s benzokainem nebo použít volně prodejný chladicí krém s obsahem 1% hydrokortizonu smíchaný s volně prodejným pramoxinem (lokální anestetikum), který pomůže zklidnit pokožku a snížit její zářivost teplo, které může často zhoršit úpal. “dodává.

Nakupovat prostředky:

Tylenol Extra silný gel s rychlým uvolňováním s acetaminofenem (7 $)

sedm kovů Organický gel z aloe vera se 100% čistým aloe vera (20 $)

Orajel 20% léčba benzokainem (6 $)

kortizon 10 Krém z aloe vera maximální síly (6 $)

anděl Hydratační krém na úlevu od svědění s pramoxin-hydrochloridem (19 USD)

Na druhou stranu, jakým druhům přísad a produktů se mám vyhnout?

Jsi pripraven? I když se to může zdát přirozené dosáhnout Váš oblíbený zvlhčovač Chcete-li vyživovat pokožku zalitou hydratací, říká Markowitz, aby se pevně držela a přestala, zvláště pokud používáte vzorec, který obsahuje konzervační látky, které mohou dále dráždit spálenou pokožku.

“Doporučuji se od toho hodně držet dál.” Který Obchodní zvlhčovač, protože je pravděpodobné, že ucpává pokožku a způsobí větší škody, “varuje. Běžné hydratační zvlhčovače (jako je kyselina hyaluronová, panthenol, laktát sodný, glykol, glycerol, alfa-hydroxykyseliny a / nebo beta-hydroxykyseliny), které mohou dále zhoršovat drsnou a otevřenou pokožku spolu s Cokoli drsného, ​​co způsobuje odlupování kůže, jako retinol. Místo toho doporučuje zvolit něco jednoduchého, jako je vazelína.

Koupit:

vazelína originální vazelína (4 $)

Jak můžete upravit svou rutinu ve dnech bezprostředně po spálení sluncem?

“Je velmi důležité, aby se to neomezovalo pouze na.” Udržuje spálenou pokožku mimo sluneční paprsky, ale také pro vlhkou pokožkuPoznámky Markowitze. Důvodem je to, že spálení od slunce nadále vyzařuje teplo, což zvyšuje schopnost uzdravení pokožky. Navíc se snažte popáleninu neloupat a nechte popáleninu čas, který potřebuje k zahojení, bez ohledu na to, jak se pokožka cítí, jako by se měla loupat. “

Markowitz také poznamenává, že někdy, Opravdu vážné spálení sluncem může vyžadovat pozornost lékařeNapříklad pokud popálenina začne puchýřit nebo se začne odlupovat téměř okamžitě po popálení. „Když se stane některá z těchto věcí, je načase vyhledat odborníka, který vám pomůže s hojením, aby se předešlo zjizvení nebo infekci,“ říká.

Jaké jsou nejčastější mýty o popáleninách, které byste měli znát?

Mýtus č. 1: „Nemůžu se za oblačného dne spálit.“

Doufáme, že to už víte, ale pro lidi vzadu nám Markowitz připomíná, že slunce stále hoří skrz mraky a může nás oklamat, abychom si mysleli, že žádné slunce nedostaneme. „Vždy je nejlepší používat širokospektrální opalovací krém s minimem SPF 15 a měl by také obsahovat přísady, které chrání jak ultrafialové paprsky A (UVA), tak ultrafialové paprsky B (UVB),“ upozorňuje.

zběhlý Chrání denní minerální opalovací krém s širokým spektrem SPF 35 (22 $)

černá dívka opalovací krém Hydratační krém na opalování SPF 30 (16 $)

Mýtus 2: „Slunce dostávám, jen když se opaluji“

Jistě, možná nejsme v bikinách 24/7, ale my být Neustále vystaveno škodlivým slunečním paprskům. Markowitz nám připomíná: „Každý den se dostáváme na slunce, aniž bychom si to uvědomovali, jen tím, že udržujeme naše základní každodenní činnosti, jako je procházka se psem, vyřizování pošty, jízda v autě nebo jen chůze po ulici.“ “Určité části našeho těla jsou z ochrany před sluncem často zanedbávány. Například pokožka na našich rukou je vystavena stejným škodlivým účinkům slunce a životního prostředí jako tvář, zejména proto, že je zřídka zakrýváme. Rty jsou také často opomíjeno kvůli ochraně před sluncem, zejména Pro milovníky outdoorových aktivit navrhuji také použít rtěnku nebo balzám na rty, který obsahuje ochranu proti slunečnímu záření. “

Superjob! Ruční síto SPF 40 (14 $)

Barvy Sunforgettable Total Protection Color Balm SPF 50 – 3 kusy Collecion (69 $)

