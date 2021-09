“Johnson County potřebuje masku,” říkají lékaři z Kansas City.

Marcus Kemp vítán na seznamu. Počet pacientů s Covidem na univerzitě v Kansasu udržuje zdravotní systém v chodu. V březnu strávili den pouze se dvěma pacienty. Tady jsme v září a dnes jich je 93. 16 ve Spojených státech hlavní lékař Dr. STEEVP má na tomto nárůstu svou roli, ale říká, že uvolněné základy masky a síly spadlé masky jsou obrovskými faktory. >> Vyzvu Stega a řeknu, že si myslím, že Johnson County potřebuje stát. To mi je líto. Některým lidem se to mohlo zbláznit. Ale pravda je pravda. Pokud to chcete dostat pod kontrolu a snížit vzájemnou zátěž a snížit riziko přenosu nemocí, musíte se nechat přemluvit. B: RO DR. STITTS poukazuje na Kansas City, Missouri, kde počet případů klesl od doby, kdy byl zaveden stav masky BAC

Počet pacientů s COVID-19 ve zdravotnickém systému University of Kansas stále roste a v březnu nemocnice uvedla, že to byl den pouze se dvěma pacienty. V září bylo na jednotce intenzivní péče 93 pacientů s COVID-19 se 16 a lékař Dr. Stephen Stites uvedl, že na nárůstu hraje roli mnoho faktorů, ale řekl, že pohodlná pravidla maskování a mandáty na odhození masky jsou obrovskými faktory. „Vyzývám a řeknu, že si myslím, že Johnson County potřebuje nařídit masku. Omlouvám se. Možná jsem některé lidi naštval. Realita je však realita. Pokud to chcete mít pod kontrolou a snížit zátěž Kansas City, Missouri, “řekl Steets, počet případů COVID-19 se od té doby, co byla maska ​​opět nasazena, snížil.