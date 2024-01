Remasterovaný režisér The Last of Us 2 se nedočká opětovného vydání „Panic“ obklopuje fanoušky

The Last of Us Part II Remastered vyjde brzy na PS5 a majitelé původní verze pro PS4 budou mít přístup prostřednictvím upgradu za 10 $. Od té doby, co jsme se dozvěděli o jeho existenci, je otázka, zda je tento záznam nezbytný, či nikoli. Režisér Matthew Gallant říká, že nechápe, proč je kolem nepopiratelně kontroverzního remaku tolik „panikaření“.

VGC Gallant se zeptal, proč si myslí, že remastery videoher vedou k odporu v herních komunitách, a to konkrétně v této: „Nechápu část paniky z toho, co The Last of Us Part 2: Remastered nabízí. Je to nejlepší způsob, jak zahrajte si The Last of Us Part 2: Remastered. The Last of Us Part 2.“

Gallant věří, že po remasteru je poptávka publika a že hodnotová nabídka mluví sama za sebe. Spolu s úžasnou původní hrou, která byla vylepšena o grafická vylepšení, získáte Lost Levels a komentář vývojářů, roguelike režim No Return, režim Guitar Free Play a integraci DualSense.

A i když někteří fanoušci originálu z roku 2020 nemusí v remasteru vidět mnoho výhod, Gallant vysvětluje, že do ekosystému se každým dnem připojuje více hráčů PS5: „Pokud jste novým majitelem PlayStation a jste nováčkem v této franšíze, chceme vám nabídnout to nejlepší „Zážitek se všemi hardwarovými funkcemi původní verze hry pro PS5. Mám pocit, že pro to existuje publikum, pro které je myšlenka verze PS5 vzrušující. Také mluvím za sebe. I Jsem nadšený, že to můžeme přinést fanouškům, a pokud to není pro každého, nevadí.“