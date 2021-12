Hráč Call of Duty: Warzone objeví na mapě Caldery tajnou jeskyni plnou kořisti

a Sezóna 1 Call of Duty: VanguardSouvisející obsah dorazil do Warzone a obsahuje mnoho změn ve hře. Tyto změny sahají od přidání Richochet Anti Cheat System k novým operátorům a novému Battle Passu. Nejviditelnější z těchto změn je však mapa s pacifickou tématikou Caldery as novou mapou přicházejí tajemství, která mají být odhalena.

První z těchto tajemství našel hráč Warzone známý jako Spartan3319, který objevil skrytou jeskyni. Tato jeskyně se nachází kolem elektrárny úplně vlevo na mapě, jak můžete vidět v klipu níže. Jak je však zmíněno v klipu, hráči se musí vydat levou stranou vodopádu, aby se dostali do skryté jeskyně.

Spartan3319 nadále mluví o potenciálním využití Hidden Cave, jako je dokončení smluv Most Wanted, nalezení vzácné kořisti a možnosti odemknout cache uvnitř v budoucnu. Výstižně také poukazují na to, že většina lidí o tomto místě ještě neví, protože mapa je stará jen několik dní.

Nicméně, jako všechno, co se hodí na internet, to lidé najdou. Tiktok ze Spartan3319 má již téměř 52 tisíc zhlédnutí a můžete si být jisti, že každý, koho zabijete při skoku z této jeskyně, bude v paměti. Pokud tedy chcete tuto skrytou jeskyni využít k snadným vítězstvím, měli byste do ní co nejdříve skočit.