Život se může zdát normálnější ještě před dosažením imunity stáda

Imunita stáda, nebo jak ji dnes někteří odborníci nazývají „imunita populace“ nebo „komunita“, je stav, kdy je většina populace imunní vůči konkrétní nemoci, ať už přirozenou infekcí nebo očkováním. Když populace dosáhne tohoto bodu, virus nemá kam jít a nemoc zmizí. Pak jsou chráněni lidé, kteří nemají individuální imunitu.

Stejně jako u jakékoli nemoci závisí počet lidí, kteří potřebují imunitu, aby poskytli ochranu komunity, na rozsahu infekce. U Covid-19 se odborníci domnívají, že magické číslo může být 70 až 90% populace imunní vůči viru. Svět není zdaleka tak blízko této úrovni.

„Když se podíváme na to, kde jsme dnes, jak se díváme po Spojených státech a když se díváme po celém světě, ukazuje se, že k tomu v dohledné budoucnosti nedojde,“ řekla Lauren Ansell Myers, ředitelka Covid-19. The Modeling Consortium at The University of Texas at Austin.

Myers řekla, že to byl dobrý cíl, ale v této konkrétní pandemii identifikovala řadu faktorů, které naznačují, že šance nejsou v její prospěch: očkovat tolik lidí by bylo téměř nemožné Tento konkrétní virus se šíří velmi rychle; Více infekčních variant hrozí snížením účinnosti vakcín; Ve Spojených státech existují země a celé kapsy, které mají málo lidí plně očkovaných; Existují problémy s přístupem k vakcínám a spravedlností; Děti ještě nebyly očkovány; Asi čtvrtina populace váhá nebo není ochotna se očkovat.

Myers řekl: „Víme, jak rychle se tento virus šíří a jak nenápadně se šíří. Před odstraněním tohoto viru je třeba imunizovat mnoho lidí.“ Pro perspektivu, Dr. Bill Hanag, epidemiolog na Harvard TH Chan School of Public Health, uvedl, že celosvětově vyhynulo jen velmi málo infekčních chorob. „Zabil jsme opravdu jen neštovice,” řekl Hanag. „Kdyby nebylo dalších dvou zásahů nad rámec vakcín, byl by s námi.” „Většina lidí, kteří vědí cokoli o infekčních chorobách, si nemyslí, že je možná jejich úplná eliminace.“ READ Nemocnice Houston objedná očkování zaměstnanců COVID-19 Ale vše není ztraceno. Svět nemusí žít navždy v uzamčené situaci. Například v Izraeli bylo jednou očkováno přibližně 50–55% populace, počet případů dramaticky poklesl. Hanaj řekl: „Je možné, že v populaci budeme mít odpovídající imunitu, protože virus nepředstavuje všude velkou hrozbu.“ Úředníci veřejného zdravotnictví budou muset na podzim sledovat případy a proměnné, ale věří, že se lidé mohou stejně vrátit k určité úrovni normálního chování. „Dostaneme se tam nakonec a doufáme, že to bude očkováním a ne infekcí, protože infekce může lidi zabít,“ řekl. Ve Spojených státech je podle údajů zveřejněných v pondělí americkými Centry pro kontrolu a prevenci nemocí plně očkováno více než 40% dospělých. Počet nových případů se od minulého týdne snížil o 15%, ale Spojené státy mají za posledních sedm dní stále průměrně 49 209 případů denně. Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, minulou neděli řekl, že pokud by se počet případů dostatečně snížil, a to i bez stádové imunity, země by se začala ubírat „normálním životem“. “Nebude to jako vypínač pro světlo – jdeme z místa, kde jsme nyní, do zcela normálního stavu. Bude to postupně,” řekl Fauci reportérovi CNN Jimovi Acostovi. Postupně uvidíte, jak se to blíží normální situaci. “ Fauci uvedl, že není jasné, kolik lidí bude muset být očkováno, aby se přiblížili normálu. „Nemohu vám přesně dát tohle číslo, protože to nevíme,“ řekl. Pokud jsou případy dostatečně nízké, stane se Covid-19 zvládnutelným. Dr. Ashish Jha, děkan Fakulty zdravotnictví na Brown University, v pondělí pro CNN řekl: „Možná nedosáhneme nuly. Možná nedosáhneme nuly.“ „Ale pokud dokážeme dostat infekci na velmi nízké úrovni, může se většina z nás vrátit do našich životů běžnými způsoby. READ Astronauti NASA provádějí vesmírný výstup asi sedm hodin před Mezinárodní vesmírnou stanicí Způsob, jak se dostat do normálu, je neustálé testování, monitorování variant a naočkování co nejvíce lidí co nejrychleji. Vakcíny chrání jednotlivce a chrání před šířením variant. „Čím více lidí bude očkováno, tím méně proměnných. Nechcete, aby se u této nemoci objevila selektivní výhoda, která ji zvýší na infekční a poté mutuje způsobem, který činí vakcíny neúčinnými nebo činí tuto nemoc smrtelnější,“ řekl Claudia Huynn, infekční nemoc a epidemiolog.Molekulární nemocnice v Medical Center v Clevelandu. Huyn uvedl, že země je na mnohem lepším místě než před třemi měsíci, protože bylo očkováno mnoho zranitelných osob. „Ale znovu musíme pořád zajistit, aby výsledkem bylo, že se to pokusíme zastavit, pokud to bude možné,“ řekl Huen. Míra očkování se zpomaluje. „Každé 1% od této chvíle by pro zemi představovalo úžasný pokrok,“ řekl minulý týden CNN Andy Slavitt, vysoký úředník týmu pro reakci na koronaviry v Bílém domě. Proto se země a Bidenova administrativa začaly přesouvat na motivaci a povzbuzení lidí k očkování. „Myslím, že budeme potřebovat hodně těchto druhů úsilí – očkování lidí, budování důvěry v komunity,“ řekl Samuel Scarpino, docent, který řídí Emergent Epidemics Lab na Northeastern University. Řekl, že očkovatelé v Izraeli navštívili bar, který lidem zvedne karty, pokud budou očkováni. New Jersey právě zahájilo kampaň „Shot and a Beer“, kampaň, která nabízí pivo zdarma těm, kteří v zúčastněných pivovarech nabízejí kompletní očkovací kartu CDC. „Dělal jsem si srandu, že byste mohli nabídnout, že v létě necháte turisty v Maine stříhat řady dlouhých humrů, pokud se nechají očkovat,“ řekl Scarpino. “Myslím, že pokud zaujmeme tento druh postoje a dostaneme dostatek očkování pro lidi, můžeme se skutečně dostat na správnou úroveň, abychom z této závažné nemoci, která byla ze sociálně-ekonomického hlediska zcela oslabující, stalo něco, co nebylo odstraněno, ale tohle je něco podobného běžnému nachlazení, “řekl. To se dá zvládnout.” READ Studie říká: „Vesmírný hurikán“ byl spatřen nad severním pólem

K této zprávě přispěli Ryan Pryor, Jeremy Diamond, Caitlan Collins a Laura Lee.