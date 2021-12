Má každá hvězda planety?

V roce 1992 astronomové objevili první planetu mimo sluneční soustavu. Od té doby zahlédly dalekohledy tisíce těchto takzvaných exoplanet obíhajících nejen hvězdy podobné Slunci, ale také dvojhvězdné soustavy; Chladné malé hvězdy se nazývají červení trpaslíci; Dokonce nekonečně neutronové hvězdy . Stačí se divit: Obíhá kolem každé hvězdy alespoň jedna planeta?

Ne. Jonathan Lunin, předseda katedry astronomie na Cornellově univerzitě, řekl jedním slovem: Ne. To, alespoň ne, pokud víme.

„Vždy jde o to, jestli něco dokážete nebo ne,“ řekl Lunin Live Science. „Člověk to neví jistě. Ale určitě je spousta hvězd, kde se hledaly planety, a žádná dosud nebyla nalezena.“

Vědci odhadují, že počet planet v naší galaxii se rovná počtu hvězd, říká Lunin, ale tyto planety nejsou rovnoměrně rozmístěny. Některé hvězdy – jako slunce, stejně jako TRAPPIST-1 , červený trpaslík vzdálený asi 40 světelných let – je domovem více než šesti planet, zatímco jiné nemusí mít žádnou.

Ale proč jedna hvězda hostí tolik planet, zatímco jiné létají samy? Vědci se domnívají, že to pramení ze způsobu vzniku hvězdy. Když se tvoří mladé hvězdy, jsou obvykle obklopeny prstencem prachových částic. Tyto částice se navzájem srážejí a vytvářejí stále větší shluky, ze kterých mohou nakonec vzniknout planety. Ale ne všechny mladé hvězdy mají takové štěstí.

„Pokud máte hvězdu, která se skládá ze shluku mezihvězdného mraku, který se velmi rychle otáčí, protože se tento shluk smršťuje, místo aby rotoval směrem ven, aby vytvořil disk, mohl by se rozdělit na dva nebo dokonce více kusů a vytvořit dvojhvězdný systém nebo vícenásobný soustava,“ řekl Lunin. hvězdy.“ „A v takových případech, kdyby se disk nevytvořil, dvou- nebo tříhvězdičkový systém by pravděpodobně neskončil jako planeta.“

Binární hvězdné systémy mohou v některých případech vytvářet planety – jako v případě Kepler 47 a jeho tři planety Ale podmínky musí být správné.

„Tam, kde jsou planety, existují binární hvězdné systémy,“ řekl Lunin. „Takže tyto systémy nakonec rozdělí hmotu na dva bloky a pak vytvoří disk kolem jednoho z těchto dvou bloků, nebo možná obou skupin? Možná bylo něco zachyceno?“

Ve vzácných případech se hmota hvězdy plná prachu může otáčet tak pomalu, že se jednoduše zhroutí do hvězdy, aniž by vůbec vytvořila disk, řekl Lunin. Je také možné, že hvězda tvoří planety pouze kvůli intenzivní gravitaci jiné hvězdy, která je vymrští ze sluneční soustavy, nebo je alespoň pošle příliš daleko, aby mohla být detekována. Možná se to stalo Planet HD 106906 B , který obíhá kolem dvojhvězdného systému na dráze 18krát dále od své hvězdy, než je Pluto od Slunce.

Lunin však varoval, že naše znalosti o tom, kolik hvězd hostí planety, závisí na tom, co můžeme objevit. Je tomu tak proto, že mnoho planet je detekováno pomocí tranzitní metody, která využívá poklesy jasnosti hvězdy jako důkaz, že před ní prochází planeta.

„Vždy se můžeme podívat na konkrétní hvězdu a říct: ‚Dobře, kolem ní nebyla detekována žádná planeta, ale víte, možná existuje planeta, která je trochu malá a obíhá opravdu daleko od hvězdy a nekříží hvězdu a takže je to takové nenápadné. To je vždy možnost. Ale s největší pravděpodobností existují hvězdy, které kolem sebe nemají planety.

