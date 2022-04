Mikrofosílie mohou být důkazem toho, že život začal „velmi rychle“ po zformování Země | fosílie

Vědci se domnívají, že našli důkaz o tom, že se mikrobům daří v blízkosti hydrotermálních průduchů na zemském povrchu pouhých 300 milionů let poté, co se planeta zformovala – zatím nejsilnější důkaz, že život začal mnohem dříve, než se všeobecně předpokládá.

Pokud se potvrdí, znamená to, že podmínky nutné pro vznik života jsou relativně základní.

„Pokud se život za správných podmínek objeví relativně rychle, zvyšuje to šanci na život na jiných planetách,“ řekl Dominic Papineau z University College London, který výzkum vedl.

Před pěti lety Papineau a jeho kolegové oznámili, že ji našli mikrofosílie V sedimentárních horninách bohatých na železo ze supracrustálního pásu Nuvvuagittuq v Quebecu v Kanadě. Tým navrhl, že tato drobná vlákna, knoflíky a trubičky oxidu železa zvaného hematit mohly být vyrobeny bakteriemi, které žijí v okolí hydrotermálních průduchů, které k získání energie využívají chemické reakce na bázi železa.

Vědecké datování hornin naznačuje, že jsou staré nejméně 3,75 miliardy let a mohou být staré až 4,28 miliardy let, což je věk vyvřelých hornin, do kterých byly začleněny. Předtím byly nejstarší hlášené mikrofosílie datovány na 3,46 miliardy a 3,7 miliardy. Před lety byly kanadské exempláře pravděpodobně nejstarším přímým důkazem života na Zemi.

Nyní další analýza horniny odhalila větší a složitější strukturu – kmen s paralelními větvemi na jedné straně o délce asi centimetru – a také stovky deformovaných kuliček nebo elipsoidů spolu s trubicemi a vlákny.

„Jedna věc, kterou považuji za úžasnou, je naprostá velikost tektonické větvené struktury, která je velká několik milimetrů, ne-li více než centimetr,“ řekl Babino a dodal, že má určitou podobnost s vlákny vyrobenými Mariprofundus ferrooxydans, moderní bakterie vyskytující se v hlubokomořských prostředích bohatých na železo, zejména hydrotermálních průduchech. „Ale naše země je mnohem větší, mnohem hustší,“ řekl.

„Myslím, že to, co vidíme, je mikrobiální komunita – že pracovali ve shodě, a jak vlákna vyrostla ze skupin těchto buněk, smíchala se a vytvořila větší a tlustší hematitová vlákna.

Tým také identifikoval minerální chemické vedlejší produkty v horninách, v souladu s těmito starověkými mikroby, kteří se živili železem, sírou a možná také oxidem uhličitým a světlem prostřednictvím formy fotosyntézy bez kyslíku.

Dohromady by tyto nové objevy mohly naznačovat, že 300 milionů let po vzniku Země mohla existovat různorodá skupina mikrobiálního života.

„Myslím, že dává smysl, že by byla stará jako vyvřelé horniny, které ji obsahovaly, což by bylo 4,28 miliardy let,“ řekl Papineau. „Otočení času je velmi důležité, protože nám říká, že trvá velmi krátkou dobu, než se na povrchu planety objeví život. Velmi rychle po [Earth formed] Probíhal mikrobiální život, který požíral železo a síru v těchto hydrotermálních průduchech.“

Ne každý je však přesvědčen, že struktury jsou biologického původu. I když nesou určité podobnosti s jinými starověkými a moderními příklady bakterií, „tato srovnání se nacházejí v horninách nebo prostředích, která neprošla příliš vysokým stupněm transformace.“ [a process involving extreme temperature and pressure] Profesor Francis Westall, odborník na staré fosilní bakterie z Francouzského národního centra pro vědecký výzkum.

Řekla: „Obzvláště mě znepokojuje paralelismus mezi vlákny – zdá se, že sledují krystalové mřížky hostitelského minerálu. To není zárodečný znak, takže vlákna mohou být mutantní artefakt.“

Na druhou stranu sirný podpis identifikovaný týmem může mít biologický původ. „Pokud jsou údaje o izotopech síry správné, je možné, že chemická ložiska reprezentovaná jasperitem Nuvvuagittuq hostila stopy života spojené s hydrotermálními průduchy,“ řekl Westall.