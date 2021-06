Před téměř 20 miliony let záhadně vyhynulo 90% žraloků: vědci

že událost zániku Zahynul asi před 19 miliony let Žralok Podle vědců jde o populaci až 90%.

Ve výzkumném článku publikovaném ve čtvrtek v časopise Science na Yale University oceánograf A paleontolog Elizabeth Seibert a Leah Rubin, poté vysokoškolák na College of the Atlantic v Bar HarborA Maine, populace žraloků se z náhlého vyhynutí ještě nezotavila.

Populace kalifornského žraloka vzkvétá podél pobřeží Kalifornie

Studiem žraločích zubů a dalších mořských mikrofosilií pohřbených v hlubinných tichomořských sedimentech, Manžel to údajně našel Současná rozmanitost žraloků byla jen „malým zbytkem mnohem větší skupiny forem“, který byl zničen miocénním zánikem.

Seibert v sobotu pro Fox News řekla e-mailem, že ona a Robin objevili událost „zcela náhodou“.

„Studuji zuby mikrofosilních ryb a šupin žraloků – zvláště specializované skupiny mikrofosil v opravdu malém oboru mikrofosil – takže o nich není známo mnoho informací,“ vysvětlila. “Rozhodli jsme se vytvořit dlouhý záznam o množství fosilií ryb a žraloků, které se vracejí miliony let zpět na stejné místo, jen abychom viděli, jaký je přirozený kontrast v pozadí. … Zjistili jsme, že poměr rybích zubů k šupiny žraločí kůže (zuby) v sedimentech byly konstantní. po více než 40 milionů let (od přibližně 60 milionů let do 19 milionů let), s 1 fosilií žraloka na každých 5 fosilií ryb. “

„Před 19 miliony let se to však změnilo náhle a dramaticky a toto procento kleslo na přibližně jednu fosilii žraloků na 100 nebo více zubů ryb,“ řekl Seibert. „Před devadesáti miliony let to v geologické historii nebylo známo jako doba rychlých změn prostředí – takže jsme neočekávali, že v komunitě obratlovců najdeme nějaké změny, natož masivní vyhynutí žraloků!“

Jeho příčina však zůstává zahalena tajemstvím, jak uvádí článek, „není známo žádné klima a / nebo životní prostředí motivoval tento zánik. “

Vědci poznamenali, že „moderní žraloci se začali diverzifikovat během dvou až pěti milionů let po vyhynutí, ale představují jen malý kousek toho, co žraloci kdysi byli“.

Studie rovněž předpokládá, že raný miocén byl obdobím „rychlé a transformační změny pro ekosystémy otevřeného oceánu“.

„Stejně jako většina výzkumných snah, i tento první článek představuje více otázek, než na které dokáže odpovědět, a plánujeme prozkoumat šíři datových zubů prostřednictvím různých čoček, od hydrodynamiky po ekologii,“ uvedl Rubin v citátu poskytnutém Fox News.

Zjištění Seiberta a Rubina – nyní přicházejícího doktoranda na Fakultě environmentálních a lesních věd State University of New York – potvrzují zjištění předchozí studie pomocí stejného soubor dat.

V roce 2018 časopis publikoval samostatnou skupinu vědců, kteří analyzovali žraločí zuby z fosilních ložisek současná biologie Asteroid, který před 66 miliony let zničil dinosaury, je také Bylo zabito až 34% prehistorických druhů žraloků.

Žraloci však dokázali přežít miliony let bez větších poruch.

Zatímco počet povrchových predátorů v posledních letech poklesl, zejména kvůli Nadměrný rybolov A další antropogenní stresory, jako je Klimatická změna, nedávné zprávy ukazují z vod Tichého a Atlantického oceánu Velkým bílým žralokům se daří.

Ačkoli „sezóna žraloků“ v roce 2021 právě začala, bylo označeno více než 100 mladých dospělých bílých.Severní Kalifornie Pobřeží a nedávná studie Publikováno v Biologická ochrana Zjistilo se, že v letech 2011 až 2018 významně vzrostl velký počet vajec ve vodách Tichého oceánu.

Autoři zprávy také poznamenali, že došlo k „podobnému regionálnímu nárůstu populací žraloků bílých ve Spojených státech“. Zvláštní ekonomická zóna Ze severozápadního Atlantiku, cituji Hledat od roku 2014 Což předpovídá optimistický výhled Obnova bílého žraloka v Atlantiku.

nicméně, Lednová zpráva v Nature Zjistil, že globální počet oceánských žraloků a paprsků se od roku 1970 snížil o 71%.

Existuje více než 500 druhů žraloků, Podle oceánské brány Smithsonian InstitutionA Odhaduje se, že každý rok zemře na rybolov 100 milionů lidí.