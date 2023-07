prostřednictvím facebookové stránky Prague Lions

Protože je za námi 8. týden evropská fotbalová liga, Zdá se, že finanční potíže postihly další tým. Několik zdrojů vč Doprava Zmínil jsem se o tom Pražští lvi je nejnovější trpaslík Že se tým kvůli hrozícím finančním problémům hroutí.

Před pouhými třemi týdny učinili králové Lipska předběžné prohlášení o svém vystoupení z ligy. Zdá se, že Praha Černá Ona je další.

Zmínil jsem se již na začátku trpaslík Zasvěcenci jako Nate Morris, Sebastian Mühlenhof a O ELF, Pražští lvi Od začátku sezóny ELF má zjevně pokračující finanční problémy.

v závislosti na proudu Pražští lvi Hráč, který si přál zůstat v anonymitě, se zdá být v Praze několika vážnými událostmi.

Pro začátek, dlouholetý trenér a generální manažer Zack Harrod údajně skončil už dávno. Navíc, Černá Hráči měli v pátek večer poradu, ve které se zřejmě rozhodli nehrát nedělní zápas na silnici vs Anthrooners Vervar. Podepište prohlášení z ligy popř Černá dnes na toto téma. Od pátku trpaslík toto popřel Zápas se odehraje.

Takto Černá Hráč, tým očekával, že investice proběhnou přes určité sponzory, ale kvůli smluvnímu dohledu nebyl stanoven žádný časový rámec pro tyto platby, které ještě musí být splaceny. Nedostatek hotovosti v organizaci znamenal, že hráči nedostali výplatu za měsíc červen a mnozí bez výplaty v květnu.

Podle Nathaniela Morrise Pražští lvi Novému quarterbackovi, 6’9, doporučil jeho agent Nate Cox, aby odešel, a on to udělal.

Prague QB Opustil jsem organizaci… Konec včera večer. Použité klíčové slovo bylo „neprofesionální“. – Nathaniel Morris (@Nate_Morris_) 21. července 2023

a Černá Hráč uvedl, že ostatní importy týmu se v tuto chvíli alespoň rozhodly zůstat u týmu. a Černá Hráči také celý týden netrénovali, protože mnoho hráčů ztratilo důvěru ve vedení, protože uváděli mnoho problémů, jako jsou pozdní platy, pozdní vybavení a mnoho nezaplacených dluhů ohledně různých provozních nákladů organizace.

Ich höre es schon seit einigen Tagen: Die Lage bei den Prag Lions soll alles andere als rosig sein. Es droht wohl sogar dasselbe Szenario wie bei den Leipzig Kings. – Sebastian Muhlenhoff (@seppmaster56) 20. července 2023

Bylo oznámeno, že ligový komisař Patrick Isom zavolal do týmu Praha Hráči na začátku tohoto týdne, aby je povzbudili ke hře. Hráči jsou však podle tohoto zdroje lokálně vedeni čeština Veteráni dospěli k závěru, že tento víkend hrát nebudou.

Na otázku o budoucnosti Černá V příspěvku ELF tento víkend zdroj vrhl několik pochybností a řekl, že situaci je téměř nemožné napravit.

Pro ELF by to byla obrovská rána, kdyby v průběhu sezóny ztratil druhou franšízu v rozmezí jediného měsíce. Východní konference ligy by také zůstala pouze se čtyřmi týmy namísto původních šesti, což by vzalo příjmy mnoha týmům, které chtějí turnaj pořádat. Pražští lvi A králové z Lipska toto léto.