Továrna hluboko v Rusku obviněná z montáže íránských dronů pro použití proti Ukrajině byla v úterý brzy ráno napadena a podle místních úřadů bylo zraněno nejméně 12 lidí.

Třetí největší ruská ropná rafinérie byla také brzy ráno napadena v Tatarstánu, který leží nejméně 800 mil od ukrajinské fronty, což je nejhlubší útok ze všech v Rusku od začátku války.

Zatímco Kyjev oficiálně nepřijal zásluhy, citoval se nejmenovaný zdroj z ukrajinské armády Ukrajinská pravda Agence France-Presse uvedla, že útok provedla vojenská rozvědka pomocí dronů podobných lehkým letadlům. Záběry údajně z útoku v Yelabuga v ruské republice Tatarstán ukázaly paniku v tom, co by mohlo být jedním z nejdalekosáhlejších útoků dronů na Ukrajině, pokud se potvrdí. Na videu je vidět to, co vypadá jako malé letadlo, jak se řítí směrem k budově, zatímco přihlížející křičí hrůzou, aby se o chvíli později zřítili na zem, když byla budova zasažena a vzplanula.

Úřady v Tatarstánu uvedly, že budova byla ubytováním pro studenty a místní dělníky, přičemž dvěma ze zraněných při úterním útoku bylo pouhých 17 let. Ale ukrajinský zpravodajský zdroj byl Citováno Ukrajinská média uvedla, že zařízení, které bylo bombardováno, bylo montážním závodem pro íránské drony Shahed.

Uvedl to nejmenovaný ukrajinský zpravodajský zdroj Reuters V rámci snahy Kyjeva snížit příjmy z ruské ropy byla napadena i rafinerie Taniko v Tatněfti. Ruské úřady ale bagatelizovaly význam útoku dronem s tím, že výroba v rafinérii Taniko nebyla přerušena.

Stejně tak vůdce Tatarstánu Rustam Minnikhanov v prohlášení na Telegramu uvedl, že nedošlo k „žádnému vážnému poškození“ zařízení v Yelabuga.

„Teď je nesmírně důležité zůstat v klidu a nepodléhat panice, kterou se pachatelé tohoto zločinu záměrně snaží zasít,“ napsal Minnikhanov.