Zeptejte se Amy: Musel jsem přerušit kontakt s mámou. Jak se vypořádám s pocitem viny?

Milá Amy: Moje 82letá matka trpí nediagnostikovanou duševní chorobou charakterizovanou narcismem, paranoiou, bludy a násilným vztekem. Počínaje mým dospíváním (teď je mi 50) způsobila dlouhá období odcizení kvůli vnímaným ponižováním, takže zmeškala moji svatbu a narození mých dětí. Můj otec se s ní rozvedl, když mi bylo 8 let. Prochází však i lepšími obdobími, kdy může být krásná a okouzlující, takže kdykoli mě vyzve k líčení, vždy tak činím.

Po celou dobu pandemie jsem ji pravidelně navštěvoval, vodil jsem ji k mnoha lékařským schůzkám a pomáhal jsem jí vyrovnat se s dalšími velkými problémy. Udělala to, protože neměla nikoho jiného – doslova žádné jiné přátele nebo rodinu, kteří by s ní byli ochotni mluvit nebo jí pomáhat.

Nepřízvučný: Nechci hádat vašeho terapeuta (nejsem terapeut), ale pokud bychom se my lidé mohli jednoduše vzdát bolestivých nebo problematických rodinných vztahů bez pocitu viny, nepotřebovali bychom terapii, Bibli ani poezii. . Nebo hudba Joni Mitchell nebo občasná sezení, abychom hledali útěchu od našeho smutku a frustrace.

Mám požadovat vrácení peněz za víno? Když nepijí alkohol, co se stalo s mým vínem? Jsem malicherná, ale já…

Co se stane s touto lahví dále, je do značné míry na nich. Pokud je pozvete na večeři, možná uvidíte, že se vám to vrátí jako hostitelský dárek.