Mistři Evropy Itálie remizovali s Anglií v kvalifikaci na Euro 2024

Frankfurt, Německo (AFP) – Vzhledem k tomu, že UEFA zvažuje změny, které by oživily zájem o zápasy kvalifikace mistrovství Evropy, losování Eura 2024 vedlo k několika velkým konfrontacím.

Za zmínku stojí, že finalisté posledního turnaje se znovu potkají na cestě do Německa poté, co byly v neděli ve stejné skupině rozlosovány Itálie a Anglie. Nizozemsko vs. mistr světa Francie je další zvláštností.

Ale sílí pocit, že kvalifikační formát se stal pro diváky a vysílatele zlomem.

Nejnovější důkaz o jeho aktuální nabušené formě přišel na losování ve Frankfurtu. 53 národních týmů bylo rozděleno do 10 skupin po pěti nebo šesti týmech, přičemž 23 týmů se kvalifikovalo na turnaj v roce 2024 v Německu.

Na schůzce členských asociací UEFA v předvečer losování padl návrh na zmenšení velikosti každé skupiny na maximálně čtyři nebo pět týmů pro kvalifikační fáze Eura 2028, tvrdí člověk obeznámený s diskusí. Associated Press.

Tato osoba hovořila pod podmínkou anonymity, protože šlo o soukromé setkání.

Důvodem návrhu je pravděpodobně důsledek nízkého zájmu kvůli příliš velkému počtu způsobilých her. Liga národů UEFA bude navýšena, aby se kompenzovaly zkrácené kvalifikační skupiny.

Zdroj uvedl, že byla zamítnuta i možnost navýšení evropského šampionátu na 32 týmů.

Mezinárodní fotbaloví lídři navrhli v posledních letech několik změn, aby udrželi zájem o hru na vysoké úrovni. Bývalý šéf Arsenalu Arsene Wenger nedávno přišel s myšlenkou pořádat mistrovství světa každé dva roky, místo čtyř.

Na Euro 2020, které se konalo v roce 2021 kvůli pandemii koronaviru, Itálie porazila Anglii na penalty ve finále na stadionu Wembley. Oba týmy se proti sobě postavily i v minulé Lize národů, výsledkem čehož byla bezbranková remíza a Itálie vyhrála 1:0.

Ale tým, který trénuje Roberto Mancini, má od vítězství na Euru 2020 těžké časy a nakonec se mu nepodařilo kvalifikovat na letošní mistrovství světa v Kataru.

Mancini trval na tom, že vítězství Itálie na Euro 2020 bylo „minulostí“.

„Hrát proti Anglii je vždy těžké, protože je to jeden z nejlepších týmů na světě. Hrát ve Wembley je vždy skvělé,“ řekl Mancini.

Anglický manažer Gareth Southgate čelí otázkám, zda se ujme vedení i na začátku kvalifikace po sérii špatných výsledků, kvůli kterým jeho tým v posledních šesti zápasech nevyhrál.

„Jak teď mluvíme, podepsal jsem tentokrát v roce 2024, ale také moc dobře vím, že ve fotbale musíte dosahovat výsledků,“ řekl Southgate. „Takže plán je tu a touha po kontinuitě je tu také, ale také nepovažuji za samozřejmé, že máte špatný výkon a očekávám, že v této kanceláři zůstanete.“

___

Pokrytí AP World Cup: https://apnews.com/hub/world-cup a https://twitter.com/AP_Sports

Copyright © Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován.