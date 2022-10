České banky čelí 60% neočekávané dani, aby pomohly financovat vládní energetickou pomoc

(Bloomberg) – České ministerstvo financí sdělilo největším bankám v zemi, že na ně plánuje uvalit neočekávanou daň na financování energetických dotací, uvádí se ve shrnutí zasedání.

Vláda uplatní 60% sazbu daně na mimořádné zisky věřitelů, čímž se bude snažit získat zhruba 25 miliard korun (1 miliardu dolarů) ročně, uvádí se v poznámce shrnující setkání mezi ministerskými úředníky a manažery bank. Bloomberg News zaznamenala, že po středečním jednání mezi věřiteli kolovaly informace.

Očekává se, že zvláštní daň zůstane v platnosti tři roky, během kterých vybere asi 75 miliard korun. České banky se ponořily do zpráv.

Mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová řekla, že nemůže komentovat překvapivé daňové plány před oficiálním oznámením plánovaným na čtvrtek večer.

Administrativa premiéra Petra Fialy se snaží zvýšit rozpočtové příjmy, aby pomohla rodinám a firmám, aniž by se deficit vymkl kontrole. Zatímco středopravicová vládnoucí koalice se dříve zavázala nezvyšovat daně, nedávno naznačila, že by to mohlo prospět výrobcům energie, bankám, ropným rafineriím a těžařským společnostem.

Rostoucí inflace přiměla české politiky k rychlému zvýšení úrokových sazeb z téměř nuly na 7 %, což je druhá nejvyšší úroveň v Evropské unii, což vede k rekordním ziskům domácích věřitelů. Bankovnímu průmyslu v zemi dominují mezinárodní společnosti včetně KBC Groep NV, Erste Group Bank AG, Societe Generale SA, UniCredit SpA a Raiffeisen Bank International AG.

pokles akcií

Neočekávaná daň se dotkne pouze bank, jejichž čisté úrokové výnosy loni přesáhly 6 miliard korun a vztahuje se na zisky nad průměrem let 2018–2021 plus 20 %, uvádí poznámka.

Societe Generale Commercial Banka AS ve čtvrtek ráno klesla až o 3,1 %, než pokles omezila a v 10:23 v Praze se obchodovala o 1,2 % níže. Akcie Moneta Money Bank AS klesly o 1,4 %.

Milan Lavica, analytik J&T Banka AS, řekl, že stále není jasné, kolik budou banky ve skutečnosti platit, protože konkrétní vzorec by přinesl jen miliardy korun ročně.

„Počkáme na oficiální vyjádření vlády, abychom posoudili dopady na jednotlivé banky,“ napsal ve zprávě.

Monica Zahálková, prezidentka České bankovní unie, uvedla, že překvapivý daňový plán vlády je „velká chyba“, která oslabí odvětví a jeho schopnost podporovat ekonomiku.

„Nyní alespoň víme, jaké jsou plány vlády,“ napsala. „Jsme přesvědčeni, že neočekávaná daň je výjimečně nepravidelná a neúčinná.“

(Aktualizace s reakcí akciového trhu, komentář analytika.)

© Bloomberg LP 2022