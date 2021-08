Jihoafrickí vědci pečlivě sledují další nový typ koronaviru

Vědci uvádějí, že forma, kterou vidí, nazývaná C.1.2, se objevila v jižní Africe i v dalších sedmi zemích Afriky, Asie a Pacifiku. Nejsou si jisti, jestli by jeho konstelace mutací byla nebezpečnější, ale nese změny, které daly jiným variantám zvýšenou přenosnost a schopnost do určité míry uniknout reakci imunitního systému.

Více mutací nemusí nutně znamenat větší riziko – některé mutace mohou virus oslabit a kombinace změn ovlivňuje, zda se virus stane účinnějším. Další mutace může zrušit další efekty.

Tým, který zahrnuje virologa Bennyho Moora z jihoafrického Národního institutu infekčních nemocí, ale tvrdí, že to monitoruje.

„V současné době vyhodnocujeme účinek této varianty na neutralizaci protilátek po infekci SARS-CoV-2 nebo očkování proti SARS-CoV-2 v Jižní Africe,“ napsali v tiskové zprávě. Zpráva byla zveřejněna online Jako úvod do tisku.

“Tato varianta byla detekována během třetí vlny infekcí v Jižní Africe od května 2021 a byla detekována v dalších sedmi zemích Evropy, Asie, Afriky a Oceánie. Identifikace nových variant SARS-CoV-2 je běžně spojována s novými vlnami.” infekce. “

Na nastavení proměnné jako zájmové proměnné nebo souboru je příliš brzy alternativa k úzkosti podle Světové zdravotnické organizace, takže zatím nemá označení řecké abecedy. Světová zdravotnická organizace v současné době identifikuje čtyři varianty obav, které se snadněji přenášejí, ovlivňují závažnost onemocnění nebo se vyhýbají testům, vakcínám nebo léčbě: alfa nebo b 1,1.7; Beta nebo B.1.351; gama nebo str.1; a Delta nebo B.1.617.2. Mezi zajímavé varianty, které mají rušivé mutace a způsobily shluky nemocí, patří Eta nebo B.1.525; Iota nebo B.1.526; Kappa nebo B.1.617.1 a Lambda nebo C.37 podle Světové zdravotnické organizace.

Maria Van Kerkhove, technická ředitelka Covid-19 pro Světovou zdravotnickou organizaci, poznamenala, že jen velmi málo lidí s diagnostikovaným koronavirem mělo variantu C.1.2.

“K dnešnímu dni je na celém světě hlášeno asi 100 sekvencí C.1.2, nejstarší zprávy z května 2121 z Jižní Afriky,” Řekl na Twitteru.

„V tuto chvíli se nezdá, že by se C.1.2 v oběhu zvyšoval,“ dodala. Řekla, že WHO bude aktualizovat lidi na svých webových stránkách a prostřednictvím tiskové konference, pokud se to změní.

„Monitorování a vyhodnocování proměnných probíhá a je zásadní pro pochopení vývoje tohoto viru, v boji proti COVID-19 a přizpůsobování strategií podle potřeby,“ dodala. Van Kerkhove zatím řekl, že dominantní je stále varianta delta.

Některé varianty, jako jsou Alpha a Delta, se rychle rozšířily a staly se dominantními variantami ve většině částí světa. Ostatní se šíří regionálně, včetně Beta a Gamma. Ostatní vypadali otravně, ale způsobovali jen sporadická ohniska.