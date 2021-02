Oceněná česká nevládní organizace získala grant ve výši 1 milionu EUR na školení žen a mládeže v oblasti informačních technologií | Deník sociálních projektů

Oceněný neziskový sociální podnik, který poskytuje cenově dostupné IT školení pro ženy a dívky v České republice, získal grant dánské charity ve výši 1 milionu EUR Velux Foundations Rozšiřovat své činnosti se zaměřením na mládež.

Založena v roce 2014, Chikitas Jeho cílem je propojit ženy s informačními technologiemi a umožnit jim úspěšnou kariéru. V České republice tvoří 90% profesionálů v oblasti ICT muži.

„Zobecňujeme IT problémy a rušíme stereotyp, že je to jen pro muže,“ řekl generální ředitel Ondřej Čejka. „Ve střední Evropě a konkrétně v České republice to ženy nemají sklon považovat za možnost kariéry.“

Organizace se za poslední rok rozrostla z několika stovek účastníků na více než 13 000 a jejím cílem je prostřednictvím stipendia oslovit v příštím roce 30 000 lidí, protože online školení usnadňuje oslovení studentů.

Aktivity agentury Czechitas sahají od jednohodinových úvodních sezení až po tříměsíční kurzy, jejichž cílem je vybavit studenty dovednostmi v oblasti programování, testování, analýzy dat a online bezpečnosti, aby byli zaměstnatelní. V roce 2019 si 96 absolventů našlo práci v oblasti IT.

„Jsme nadšeni, že můžeme podpořit tuto iniciativu, kterou považujeme za sílu změny s šířením myšlenky žen v IT.“ Řekl Jens-Jorgen Pedersen, hlavní poradce a vedoucí programu Villum Fonden na Velux, „Nepochybujeme o tom, že dopad projektu bude pociťován v celé České republice – a pravděpodobně i mimo ni.

Nahoře: Chiquitas si klade za cíl propojit ženy s IT a umožnit jim, aby se vydaly na úspěšnou kariéru

Kurzy obvykle přitahují mladé ženy na univerzitě, které chtějí do svých dovedností přidat informační technologie, ty, které chtějí dále rozvíjet nebo změnit svou kariéru, a mladé matky. Mateřská dovolená v České republice může trvat až tři roky a ženy se poté jen zřídka vrátí ke svému předchozímu zaměstnání, takže IT školení poskytované společností Chiquitas jim umožňuje najít vysoce kvalifikovaná pracovní místa v rostoucím sektoru.

Jedním z cílů stipendia Nadace Velux je zaměřit se na mládež ve věku od 15 do 20 let – s cílem oslovit 30 000 mladých lidí v příštích dvou letech. Ejka uvedla, že budou vyvinuty další kurzy a zdroje, „aby vyhovovaly zájmům pracovní síly nové generace po celé zemi“.

Směrem k finanční udržitelnosti

V současné době 40% českých příjmů pochází z příjmů ze školného (poplatky jsou udržovány na nízké úrovni a upravovány podle regionu), 30% z veřejného financování (z Evropské unie nebo české vlády) nebo z charitativních grantů a 30% z partnerských společností . Všechny zisky jsou reinvestovány do organizace.

Zygka řekl, že doufá, že finanční prostředky Nadace Velux – první velký charitativní grant, který organizace získala – pomohou společnosti stát se udržitelnější investováním do oblastí s vysokým potenciálem, aby oslovily více lidí a generovaly více příjmů. Cheka uvedla, že si klade za cíl dosáhnout 50% z příjmů z poplatků do konce roku 2024.

Nahoře: Činnosti Chiquitas se pohybují od hodinových úvodních sezení až po tříměsíční rekvalifikační kurzy

Po roce, kdy byla pandemie zasažena pandemií, uvedla Čeka, že financování Veluxu poskytne určitou stabilitu, pokud jde o peněžní tok. Organizace také použije některé z fondů k lepšímu měření jejího dopadu.

Chiquitas během svého života získala řadu ocenění, včetně Cena za sociální dopad V roce 2015 a Cenu za službu Společenství na jihozápad V roce 2017. Organizace uzavřela partnerství se společnostmi včetně společností Google.org, Microsoft a Accenture.

Vysvětlení: Právní postavení českých sociálních podniků V České republice neexistuje žádný zvláštní právní status pro sociální podniky, místo toho a Skupina neziskových subjektů. Chiquitas offline sdružení (Sdružení, základní forma nevládní organizace) bude žít Ústav (Registrovaný institut, podobný sociálnímu podniku, ale kde musí být všechny zisky reinvestovány do podnikání). Forma sociálního podniku, „veřejně prospěšné společnosti“, která byla vytvořena v 90. letech za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Stát v komunistickém režimu byl v roce 2014 zrušen a nahrazen současnými subjekty.

Rozdíl v dovednostech

Společnost Chiquitas má v současné době pobočky v osmi regionech po celé zemi a grant jí pomůže rozšířit aktivity na zbývajících šest regionů. Znalosti v oblasti informačních technologií jsou vyžadovány zejména v některých regionech, například v jižních Čechách (jižní Praha), což je tradičně venkovská oblast, kde automobilový průmysl za poslední dvě desetiletí vzkvétal a nyní zažívá výrazný růst v technologickém sektoru.

V jiných regionech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti (například Ostrava, bývalá těžební země a bývalé těžební centrum), začínají růst malé podniky, a to i v oblasti technologií, ale je zde nedostatek dovedností.

„Existuje nedostatek kvalifikovaného personálu, a proto jsou naše kurzy úspěšné,“ uvedla Sheka. „Analyzujeme oblasti, kde máme nejvíce partnerů a nejvíce podporujeme, a také místa, kde můžeme mít největší dopad.“

Nahoře: Cílem organizací je v příštím roce oslovit 30 000 lidí

Kurzy jsou koncipovány podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů, aby studenti mohli rozvíjet dovednosti, které jsou na trhu práce nejžádanější. Czechitas spolupracuje s potenciálními zaměstnavateli, kteří vysílají odborníky ze sektoru, aby učili v organizaci a najímali absolventy. Řada absolventů Czechitas také zahájila podnikání v IT sektoru.

Přímá spolupráce s průmyslem umožňuje společnosti Chiquitas nabízet moderní školení a přizpůsobovat jej novému vývoji. “Nestudujeme něco deset let starého, snažíme se učit, co je tady teď a co bude použito v budoucnu,” řekl kaejka.

