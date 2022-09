Paul O’Donovan a Vintan McCarthy představili roli Českého Irska na mistrovství světa ve veslování

Podmínky pro úvodní den Mistrovství světa ve veslování v Račicích v České republice nebyly zdaleka ideální. Studený zadní vítr způsobil, že voda byla rozbouřená a spustil se déšť.

Nicméně, irský mladý tým měl smíšené, i když obecně povzbudivé výsledky… Paul O’Donovan a Vintan McCarthy byli hvězdami show.

Česká republika se umístila ve své irské dvoudílné kvalifikaci lehké váhy. Ale v polovině se jejich počáteční náskok snížil na 0,4 sekundy. Ale odtamtud je stálé tempo O’Donovana a McCarthyho jasně dostalo do pohybu.

V této kategorii je 29 posádek a Irska načasovala nejrychlejší, i když vítězství je dovedlo do čtvrtfinále. Kvalitu hřiště dokazuje fakt, že Nový Zéland ani Austrálie se nemohou kvalifikovat přímo ze svých kvalifikačních zápasů a budou muset hrát proti sobě, aby se ve čtvrtfinále dostaly mezi 24 nejlepších.

Dobrý výkon na debutu irského dua Phil Doyle a Conan Bazaya byl skutečným požehnáním. Doyle, který svou práci nemocničního lékaře vyvažuje veslováním, se spojil s 21letým Baziou, aby skončil druhý za Litvou a ve středu postoupil do čtvrtfinále.

Dvacetiletý Brian Kolsch, který vytvořil dvojku s Pazzaiou, která vybojovala bronz na mistrovství světa do 23 let, prokázal vyzrálost v jednotlivých pádlech a zajistil si třetí místo potřebné pro kvalifikaci do čtvrtfinále.

Pro jezdce lehké váhy Hugha Moora (22) byl Target první čtyřkou a skončil čtvrtý, 10 sekund za Američanem Jamesem McCulloughem, který byl pátý.

20letá laťka Alison Bergenové v ženském singlu byla vyšší a její čtvrtá ve velmi spalujícím vedru je připravena se vrátit. Lydia Heavey bude zklamaná, že také potřebuje cestu „zadními vrátky“. Musela vyhrát singl lehké váhy, ale skončila druhá za Keňankou Lechugou z Mexika.

Sedm dalších irských posádek začalo poprvé operovat v pondělí. Závod čtyřkolek žen, se stejnými jednotlivci vezmou bronz v Tokiu 2020, v 10:47 irského času