Očekává se, že snímky z mise DART k rozbíjení asteroidů budou „úžasné“

NASA je dva týdny od úmyslné srážky kosmické lodi do asteroidu a vědci se domnívají, že vizuální snímky odeslané z této srážky stojí za čekání.

26. září bude kosmická loď Double Asteroid Redirect Test, známá jako DART, použita jako škodlivý píst k nárazu do asteroidu nedaleko Země.

DART se nedávno poprvé podíval na Didymos, dvojitý asteroidový systém, jehož cílem je Dimorphos.

Snímek pořízený ze vzdálenosti 20 milionů mil ukázal, že Didymusův systém byl zcela slabý. Pouhým spojením série snímků pořízených Didymos Reconnaissance a Asteroid Navigation Optical Camera (DRACO) však mohou astronomové určit přesnou polohu Demorphosu.

Kamera DART pokračuje v odesílání snímků Didymosu, když je dodává do algoritmu kosmické lodi, aby naváděl sondu, když se blíží k mladému měsíci. K orientaci využívá navigační systém zvaný Small-body Maneuvering Autonomous Real-Time Navigation nebo SMART Nav.

„Přilétáme rychlostí čtyři míle za sekundu, takže tam nemůžeme jen tak sedět s naším ovladačem a joystickem a nasměrovat to dovnitř,“ řekl planetární astronom z Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics Andy Rifkin o navigaci. Systém. „Fotoaparát pořídí snímky. Odešle je do počítače. Počítač řekne: OK, musíme se posunout o kousek doleva.“ Musíme se posunout trochu doprava „a vzít nás a potom poslat tyto obrázky zpět na Zemi“.

Asi 8 hodin před srážkou tým předal řízení systému SMART Nav, protože „klepali po hlavě a říkali hodně štěstí,“ řekl Rifkin.

V posledních hodinách si DART vybere místo dopadu a orientuje se dolů. Bude posílat obrázky znovu, dokud už nebude moci.

„Začne to jako malý světelný bod a nakonec se to přiblíží a vyplní celé zorné pole obrázků, které se vrátí. Budete schopni vidět věci, které mohou mít centimetry pixelů a tyto obrázky budou pokračovat, dokud nevydrží,“ řekla Nancy Chabotová, vedoucí pro formát DART.

Vědci říkají, že úspěch DART bude v konečném důsledku záviset na jeho schopnosti vidět a manipulovat s obrázky Didymos a Demorphos, aby nasměrovala kosmickou loď směrem k asteroidu, zejména v posledních čtyřech hodinách před srážkou. V tomto okamžiku se DART bude muset zmobilizovat, aby úspěšně ovlivnil Dimorphos bez jakéhokoli lidského zásahu.

„Tyto snímky se vracejí na Zemi rychlostí jedna za sekundu a plán je vysílat je živě v televizním vysílání NASA. A jak jsem řekl, bude to naprosto úžasné,“ vysvětlil Chabot.

Jakmile dojde k dopadu, vědci použijí pozemní dalekohledy a satelity, aby zjistili, zda jejich plán funguje.

Satelit o velikosti toustovače pro opětovné vytváření snímků

V neděli DART rozmístil malý satelit italské vesmírné agentury s názvem LICIACube, aby zaznamenal srážku a její následky.

LICIACUbe je velká asi jako krabice od cereálií a obsahuje dvě kamery pojmenované po postavách „Star Wars“: LUKE (LICIACube Unit Key Explorer) a LEIA (LICIACube Explorer Imaging for Asteroid).

LICIACube pak proletí Dimorphosem asi tři minuty po smrti DARTu, aby vyfotografoval efekty efektu.

„Jsem opravdu nadšený, že to tam bude létat, protože chceme vidět nějaké úžasné obrázky, nějaké nedávné obrázky hvězd přímo tam z tohoto malého CubeSatu. Toto je technologie, která se před 10 nebo 15 lety zdála v tomto kontextu šílená.“ “Řekl v pondělí přidružený administrátor NASA Thomas Zurbuchen.

dívat z povzdálí

Vesmírné dalekohledy James Webb a Hubble Space Telescopes budou mezitím sledovat systém asteroidů a měřit změnu oběžné dráhy Demorphos kolem Didyma.

Jakmile DART ovlivní Dimorphos, změní svou oběžnou dráhu v binárním systému. Vyšetřovací tým DART porovná výsledky kinetického dopadu DART s Dimorphosem ve vysoce podrobné počítačové simulaci kinetických dopadů na asteroidy.

NASA kritizuje, že kosmická loď na hvězdné planetě je součástí mezinárodního plánu na záchranu Země

Po srážce bude vyšetřovací tým pomocí dalekohledů na Zemi měřit, jak moc se asteroid odchyluje.

Teleskopická pozorování, snímky pořízené Dracem, snímky dopadu z LICIACube a data shromážděná později misí Hera Evropské vesmírné agentury pomohou vědcům vytvořit přesnější modely, aby se lépe připravili, pokud bude detekována budoucí hrozba dopadu asteroidu.

NASA plánuje vést živé zpravodajství o dopadu DART na asteroid Dimorphos na svých webových stránkách a kanálech sociálních médií.