Vyřešila lednová aktualizace nějaké problémy, které jste měli s Pixel 6?

Po katastrofě v prosinci 2021 kvůli aktualizaci mých telefonů Pixel 6 a 6 Pro Google ustoupil Lednový patch Snažím se vyřešit nevyřešené problémy a některé velké problémy.

S více než 100 jednotlivými opravami a vylepšeními pro telefony Pixel jen v prosincovém patchi bylo čekání frustrující a matoucí. Když se současná vlajková série vrátila zpět do balíčku, pokud jde o opravy, reputaci aktualizací společnosti Google to jen málo poškodilo – zvláště když si uživatelé stěžovali na několik nepříjemných problémů s Pixel 6.

Jsou mezi námi tací, kteří (ťuk na dřevo) neměli s Pixel 6 nebo 6 Pro jediný problém. Zdá se však, že jako všechno v životě to neplatí u všech. Nejpozoruhodnějším problémem, kterému mnoho majitelů Pixel 6 čelilo, byla slabá data a mobilní signál po aktualizaci na aktualizaci z listopadu 2021.

byla problém s kontaktem To způsobilo prosincovou aktualizaci oficiálně stáhl Pro telefony Pixel 6 a další Lednová aktualizace To bylo propuštěno později než obvykle kvůli just Objem stížností – Většina z nich jsou evropští vlastníci. Exkluzivní funkce Pixel jsou zakázány „Obrazovka volajícího“ A „Hold For Me“ S prosincovou opravou kvůli blíže nespecifikované chybě.

Skener otisků prstů byl pro mnohé další problematickou oblastí. Pro začátek je to pomalá optická čtečka ve srovnání se skenerem Pixel Imprint používaným u starších modelů.





Stabilita připojení Bluetooth byla pro mnohé také problémem, protože příslušenství náhodně vypadávalo nebo se odpojovalo. Někomu se může kodek AAC zdát kompaktní a malý ve srovnání s jinými zařízeními, která používají stejný kodek přes Bluetooth.

Ačkoli to přímo nesouvisí s problémy, se kterými se potýkali majitelé Pixel 6, ovládání Chromecastu bylo zrušeno kvůli probíhajícímu soudnímu sporu Sonos. Kolébkové ovladače hlasitosti pro připojená zařízení Cast Opraveno lednovou aktualizací alespoň.

Zdá se, že zde byly vyřešeny i další drobné opravy softwaru a problémy, jako je průhlednost odstínu náhodných oznámení, ale existují různé úpravy, které zpřísňují celkový zážitek z Androidu 12 na Pixel 6 a 6 Pro.

Problémů, které váš Pixel 6 nebo 6 Pro může mít, je nepřeberné množství, a přestože nemůžeme vyjmenovat všechny problémy, rádi bychom od vás slyšeli. Vyřešila nejnovější aktualizace problémy s vaším zařízením? Hlasujte v anketě níže a dejte nám vědět v sekci komentářů, co pomohlo a co ne.

