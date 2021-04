Studie naznačuje, že savci s „velkým mozkem“ mohou mít pouze malá těla, která se vyvíjejí

Savci s velkým mozkem jsou obvykle považováni za inteligentní – ale studie zjistila, že velikost těla druhu se může vyvíjet menší, aby se přizpůsobila změnám prostředí, takže mozek vypadá relativně větší. Jinými slovy, relativní velikost mozku nemusí mít vůbec nic společného s tím, že je chytrý.

Zkoumáním údajů podporujících velikost mozku a těla 1400 žijících a vyhynulých druhů savců za posledních 150 milionů let se skupina vědců rozhodla prozkoumat, zda je možné předpovědět, jak velký bude mozek savců nad velikostí jejich vlastního těla.

Zjistili, že velikost mozku ve vztahu k velikosti těla nenásledovala stabilní evoluční cestu. Například lidoopi obecně rostly jak v mozku, tak ve velikosti těla, zatímco homininy se zmenšovaly, ale vyvinuly se do větších mozků než lidoopy.

Může se zdát, že druh má obzvláště velký mozek – ale může to být jen vývoj těla menší, díky čemuž se mozek ve srovnání s ním bude zdát větší, vysvětlil jeden z autorů studie, Dr. Jacob Dunn, docent evoluční biologie na Univerzita Anglia Ruskin.

Podle studie dvě hlavní události změnily trajektorii objemů mozku mezi druhy Publikováno v Science Advances.

Kolize velkého asteroidu nebo komety při hromadném vyhynutí dinosaurů před asi 66 miliony let způsobila zásadní posun ve velikosti mozku u řady druhů savců, jako jsou hlodavci a netopýři, které se rychle vyvinuly, aby se přizpůsobily tomuto novému dinosaurovi bez dinosaurů . Místo výskytu. Po zhruba 30 milionech let období rychlého ochlazení způsobilo hlubší evoluční změny ve velikosti mozku a těla druhů, včetně tuleňů, medvědů, velryb a primátů.

Často stále platí, že větší zvířata budou mít větší mozek, jednoduše kvůli své velikosti těla, ale studie naznačuje, že to není tak jednoduché: Existuje spousta případů, kdy se velikost těla může změnit, aniž by se změnila velikost mozku nebo naopak. „Musíme věci důkladně prozkoumat, abychom si byli jisti, že mluvíme o něčem, co souvisí s inteligencí.“

Profesor Anjali Goswami z Přírodovědného muzea v Londýně, který je také autorem studie, uvedl: “Tato studie ukazuje nebezpečí našich předsudků při interpretaci přírodního světa. Jako lidé s velkým mozkem jsme již dávno předpokládali, že rozdíly v velikost mozku u různých druhů byla způsobena výběrem velkých mozků.

„Nyní chápeme, že to, co se jeví jako rozdíly v relativní velikosti mozku napříč druhy, je často způsobeno výběrem velikosti těla a nikoli žádným velkým tlakem na zvýšení poznávání nebo vůbec s čímkoli, co souvisí s myslí.“