Si Ťin-pching testuje hranice přátelství s Putinem na státní návštěvě Ruska

Dny poté, co byl na Vladimira Putina vydán mezinárodní zatykač za údajné válečné zločiny na Ukrajině, je první státní návštěva Si Ťin-pchinga v Moskvě po čtyřech letech svědectvím o oddanosti čínského vůdce ruskému prezidentovi – ale má také ukázat červené linie ohledně Will: Minulý rok pár nazval „Partnerství bez hranic.“

Putin, který o víkendu vzdorovitě odcestoval na okupované ukrajinské území po vydání zatykače Mezinárodního trestního soudu, doufá, že pondělní třídenní návštěva Si Ťin-pchinga legitimizuje jeho invazi na Ukrajinu a že Čína může přislíbit materiální podporu, aby pomohla její armádě v boji proti ní. .

Existují však náznaky, že Si Ťin-pching zůstane ostražitý ohledně potenciálních nákladů na přátelství s ruským vůdcem, zejména v Evropě, kde se Peking snaží posílit obchod poté, co jeho politika ohledně koronaviru v loňském roce zdevastovala jeho ekonomiku. A i přes varování Spojených států, že Čína zvažuje odeslání zbraní do Ruska, existuje zatím jen málo důkazů o výrazných tocích zbraní mezi oběma zeměmi.

Ruský prezident může po své cestě do Moskvy pojmenovat Putinova nepřítele, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle osoby obeznámené se záležitostí. Byl by to první přímý kontakt mezi Si Ťin-pchingem a Zelenským od plnohodnotné invaze a znamením omezení, která Čína vidí ve svém spojenectví s Ruskem, v době, kdy chce Peking prosadit své pověření jako potenciálního tvůrce míru.

„Myslím, že zavolá,“ řekl Yu Ji, vedoucí výzkumný pracovník pro Čínu v programu pro Asii a Tichomoří v Chatham House. „Čína se prostě nemůže stát konkurentem Spojených států i Evropy.“

Blízké vztahy Pekingu s Moskvou navzdory válce, kterou analytici nazývají „proruská neutralita“, poškozují jeho postavení v Evropě. Zatímco čínský poziční dokument z minulého měsíce o možném urovnání na Ukrajině se setkal se skepsí na Západě, pro Peking je to způsob, jak se změnit a vidět, jak se konflikt vyvine, říkají analytici.

Výzvou pro Si Ťin-pchinga je vyvážit tyto obavy výhodami užších vztahů s Moskvou v době zvýšeného napětí se Spojenými státy a jejich spojenci.

řekl Alexander Korolev, expert na čínsko-ruské vztahy z University of New South Wales v Sydney.

Dodal, že „Čína bude potřebovat Rusko ve své bezprostřední konfrontaci se Spojenými státy, která se stala velmi reálnou“, s odkazem na úzké vojenské vztahy mezi oběma zeměmi a potřebu Pekingu připravit alternativní trasy pro dodávky energie v případě dovoz ropy přepravovaný po moři z Blízkého východu. Bylo zakázáno při jakémkoli střetu se Spojenými státy kvůli Tchaj-wanu.

Vzhledem k tomu, že Evropa a Spojené státy uvalily na Rusko tvrdé sankce, obchod Číny s jejím sousedem za poslední rok prudce vzrostl a podle Číňanů vyskočil o 34,3 procenta na rekordních 1,28 bilionu renminbi. Státem kontrolovaná média. Letos se očekává nárůst dovozu zemního plynu z Ruska o třetinu.

Obchod s Pekingem poskytl Rusku ekonomickou záchrannou lano, vyrovnal část ztracených prodejů ropy do Spojených států a Evropy a poskytl náhradu za kritické západní komponenty, jako jsou mikročipy, zařízení páté generace a průmyslové stroje.

„[The Chinese] Chápeme, že je to pro ně velmi výhodný okamžik, aby strčili Rusko hlouběji do kapsy. „Mají obrovský vliv,“ řekl Alexander Gabov, vedoucí pracovník Carnegie Endowment for International Peace.

Putinovo rámování války jako součásti širšího konfliktu se Západem obě země sblížilo. Analytici říkají, že Rusko je užitečným partnerem ve snaze Číny zatlačit proti americké „hegemonii“. Když se minulý měsíc setkal s nejvyšším čínským diplomatem Wang Yi, mocný ruský tajemník Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev plně podpořil postoj Pekingu k Tchaj-wanu.

doporučeno

„Pro Rusko jsou omezení, která existovala dříve, pryč,“ řekl Gabojev. „Putin je posedlý touto válkou, partnerství mu přináší životodárnou mízu ekonomiky, klíčové součásti jeho vojenské mašinérie a Čína je nástrojem, jak zaútočit na Spojené státy – protože nepřítel mého nepřítele je můj přítel.“

Prohlubující se vazby mezi Pekingem a Moskvou přiměly amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, aby minulý měsíc varoval, že jakákoli materiální čínská podpora ruské armádě bude mít „vážné důsledky“ pro vztahy se Spojenými státy.

Čína odpověděla, že Západ přiživuje konflikt prodejem zbraní Ukrajině. „Čína nebyla příčinou ani katalyzátorem ukrajinské krize, ani neposkytla zbraně žádné straně konfliktu,“ řekl tento měsíc čínský ministr zahraničí Chen Gang.

I když jsou vztahy s Ruskem stále důležité, Čína má omezené možnosti, pokud má stabilizovat vztahy s většími obchodními partnery na Západě.

Si Ťin-pching bude mít letos příležitost setkat se s americkým prezidentem Joem Bidenem na dvou summitech, ale s volbami v USA v příštím roce budou šance na další sblížení s Washingtonem omezené. A přestože mnozí evropští lídři, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, plánují letos navštívit Čínu, úspěch těchto setkání bude ovlivněn tím, jak moc Ťin-pching podporuje Rusko na Ukrajině.

Z tohoto důvodu je podle analytiků důležité úsilí Pekingu vykreslit se jako prostředník. Tento měsíc Čína zaznamenala vzácný úspěch při řešení konfliktu, když zprostředkovala dohodu o obnovení diplomatických vztahů mezi Íránem a Saúdskou Arábií.

Podle analytiků bude řešení ukrajinského konfliktu mnohem obtížnější. Čínský poziční dokument z minulého měsíce neodsoudil ruskou invazi a obsahoval skrytou kritiku Západu a NATO.

Leif Eric Easley, profesor mezinárodních studií na Univerzitě Ewha v Soulu, řekl, že Čína „postrádá status neutrálního prostředníka v ukrajinském konfliktu kvůli své přehnané podpoře Ruska“. „Aby byla Čína užitečná, neměla by navrhovat, co by Kyjev připustil, ale spíše by měla najít způsob, který by Moskvě zachránil tvář, jak stáhnout své síly.“

Kontakt mezi Si a Zelenským může představovat ústupek Číny vůči podezřívavosti Západu. Analytici však uvedli, že jakýkoli kontakt bude pravděpodobně spíše virtuální než osobní a výsledky jsou neprůkazné, přičemž Xi se snaží vyvážit touhu Číny hrát mírotvůrce a poskytnout Spojeným státům jakýkoli prostor.

Peking pohlížel na konflikt na Ukrajině jako na zástupný konflikt, který staví Rusko proti NATO a Spojeným státům a „Zelensky postrádá rozhodovací pravomoci,“ řekl jeden expert z čínského think-tanku v Pekingu.

„Cokoli to je [Zelenskyy] Můžete udělat, je přeposlat zprávu Joe Bidenovi. Prezident Si nepotřebuje Zelenského podporu tím, že se s ním osobně setká. Čína respektuje zájmy Ukrajiny. Ale to je něco jiného než upřednostňování amerických zájmů.“

Další zprávy Sun Yu v Pekingu, Katherine Hill v Taipei a Edward White v Soulu