Tom Clancy’s The Division Heartland oznámil, že se jedná o hru free-to-play

Ubisoft oznámil vydání nové bezplatné hry ve světě divize: Tom Clancys, The Division Heartland. Srdce Ve vývoji ve studiu Red Storm společnosti Ubisoft, Vydavatel uvedl ve čtvrtekOčekává se, že bude spuštěn v roce 2021 nebo 2022.

Podrobnosti o nové hře jsou minimální; Volal Ubisoft Srdce „Samostatná hra, která nevyžaduje předchozí zkušenosti se seriálem,“ uvedla, že hra „poskytne zcela novou perspektivu vesmíru v novém prostředí.“ Ubisoft uvedl, že přichází na konzoly, počítače se systémem Windows a cloud.

Není uvedeno přesné okno verze – pouze od roku 2021 do roku 2022 – ale Ubisoft udělal jsem Poskytněte odkaz hráčům Pro přístup k časnému testovacímu běhu hry. O tom, kdy SrdceTest začne.

Poslední hra v divizi Ubisoftu, Tom Clancy’s The Division 2Vydáno v březnu 2019. Hra vyvinutá společností Massive Entertainment (s podporou Red Storm) se odehrává ve Washingtonu DC po vypuknutí viru, který začal v roce 2016. Divize Toma Clancyho v New Yorku. Hráči jsou agenti fiktivní strategické divize vlasti a snaží se udržet věci pod kontrolou uprostřed ničivé pandemie. podle Srdce Název, můžeme bezpečně předpokládat, že nejnovější hra se odehrává na venkově na americkém Středozápadě.

Co se týče hry, Ubisoft neřekl formát Srdce Bude trvat. Ubisoft by mohl následovat ve stopách Epic Games a Electronic Arts při vytváření hry typu Battle Royale Je to elektronická hra nebo Apex Legends. Něco podobného Riot Games Posouzení„Což je pět proti pěti, je také možné.

Ubisoft také oznámil spuštění nové divizní hry pro mobily, o které bude více informací „později“.