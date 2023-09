Vědci našli v Austrálii fosílii „obřího“ dinosauřího pavouka

Pokud si myslíte, že australští pavouci jsou děsiví, počkejte, až uvidíte prehistorickou verzi.

Vědci objevili obřího zkamenělého pavouka v Novém Jižním Walesu, teprve čtvrtý exemplář svého druhu nalezený v Austrálii.

Tvor se potuloval a lovil v okolních oblastech, které byly kdysi bujnými deštnými pralesy, uvedli vědci v nedávno předložené zprávě.

Loni vědci objevili zkameněliny z oblasti deštných pralesů před miliony let, které se hemžily exempláři včetně rostlin, kouzelných pavouků, obřích cikád a vos.

Tato oblast je nyní travnatá plocha známá jako McGraths Flat.

Vědci pojmenovali fosilního pavouka „Megamonodontium mccluskyi“. Pravděpodobně žil v éře miocénu, před 11 až 16 miliony let.

„Na celém kontinentu byly nalezeny pouze čtyři pavoučí fosilie, takže vědcům je obtížné porozumět jejich evoluční historii,“ řekl paleontolog Matthew McCurry z University of New South Wales a Australského muzea.

„Proto je tento objev tak důležitý, protože odhaluje nové informace o vyhynutí pavouků a zaplňuje mezeru v našem chápání minulosti.

„Nejbližší žijící příbuzní této fosílie nyní žijí ve vlhkých lesích Singapuru a dokonce i Papuy-Nové Guineje.

„To naznačuje, že tato skupina žila v podobných prostředích na pevninské Austrálii, ale poté vyhynula, když se Austrálie stala sušší.“

Pavouk byl nalezen mezi mnoha dalšími miocénními fosiliemi. V některých z nich byly fosilie tak dobře zachovány, že bylo možné vytvořit subcelulární struktury.

„Elektronová mikroskopie nám umožnila studovat jemné detaily drápů a štětin na pavoučích chodidlech, nohách a hlavním těle,“ řekl virolog Michael Freese z univerzity v Canbeře.

Podrobnosti znamenají, že jej vědci mohou s jistotou umístit do blízkosti moderního Monodontia neboli padacího pavouka.

Je však pětkrát větší než jeho moderní příbuzní. Délka těla Megamonodontium mccluskyi je 23,31 mm, nebo něco málo přes palec.

Různé typy moderního padacího pavouka Matthew R. McCurry, Michael Freese, Robert Raven

Zpráva dodala, že objev tohoto druhu nám také říká něco o minulém klimatu v Austrálii.

Skutečnost, že byla nalezena ve vrstvě sedimentu deštného pralesa, znamená, že oblast byla kdysi vlhčí než nyní.

To by zase mohlo vědcům pomoci pochopit, jak oteplující se klima již změnilo způsoby života země – a jak by je mohlo znovu změnit.

„Nejen, že je to největší zkamenělý pavouk, jaký byl kdy nalezen v Austrálii, je to první fosilie z čeledi Barychelidae, která byla nalezena na celém světě,“ řekl arachnolog Robert Raven z Queenslandského muzea.

„Dnes žije asi 300 druhů kartáčnonohých pavouků, ale nezdá se, že by se z nich často stávaly fosilie.“

„Může to být proto, že tráví spoustu času uvnitř nor, a proto nejsou ve správném prostředí pro fosilizaci.“

Výsledky byly zveřejněny v Zoologický žurnál Linnean Society.

