Rohlik přináší českým farmářům sezónní štěstí

AchNline prodejce Rohlik Group vyšel vstříc českým farmářům po uzavření všech vánočních trhů tváří v tvář nejhorší vládní situaci v zemi.

25. listopadu vláda oznámila, že všechny trhy budou s okamžitou platností uzavřeny, což výrazně ovlivnilo tržby producentů ovoce a zeleniny před Vánocemi.

Následující den budou mít dodavatelé, prodejci a výrobci možnost prodávat své produkty na její platformě do tří dnů, uvedl Rohlik.

„Náhlé uzavření [of the markets] Na prodejce na trzích to bude mít obrovský dopad a už druhý rok po sobě přijdou o jednu z nejoblíbenějších nákupních akcí,“ řekl Olin Novák, generální ředitel Rohliku v České republice.

„Jako největší český online rozvoz potravin jsme zodpovědní za poskytování podpory takovým malým výrobcům a obchodníkům prostřednictvím možnosti prodávat jejich produkty online přes nás během uzavřených vánočních trhů.“

Vánoční prodejci se k této snaze mohou připojit vyplněním jednoduchého online formuláře. Po přijetí Rohlik slibuje, že zaplatí do sedmi dnů, bez ohledu na to, zda se zboží prodá či nikoli.

Novak uvedl, že maloobchodník od oznámení iniciativy již obdržel téměř 800 e-mailů, přičemž první prodejci vstoupili do země v neděli.

„Nyní máme našich 50 nejlepších prodejců vánočních trhů online a připravujeme se na přidávání dalších,“ řekl.

Rohlik poskytuje marketingovou podporu zřízením vlastních e-shopů prodejem svých produktů na svých stránkách a poskytováním odkazů na své stránky více než 350 farmářům.

Program Farm-to-Door společnosti Rohlik funguje v každé evropské zemi, kde maloobchodník působí, a je jedním z jeho hlavních konkurenčních rozdílů.

„Do šesti hodin dokážeme dodat nové produkty z farmy až ke dveřím zákazníka,“ vysvětlil Novák.

„Kromě toho jsme spustili podpůrný program, který zahrnuje financování, logistiku a balení, marketingovou podporu a zvýhodněné platební podmínky pro partnerské farmáře, což zkracuje dobu plateb farmářům na tři dny.

„V důsledku toho jsme byli schopni uvést jejich produkty do prodeje do 48 hodin, zatímco tradiční maloobchodníci tvrdí, že uvedení takových produktů by trvalo rok.“