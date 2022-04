‚Louskáček! Magic of Christmas Ballet ‚přichází do Paramountu 20. listopadu | Umění a divadlo

Hvězdy ukrajinského baletu budou v divadle Paramount 20. listopadu ve 13 a 17 hodin, kdy Talmi Entertainment uvede „Louskáček! Kouzlo vánočního baletu.“ Turné 30th Anniversary Tour, které se po dvouleté přestávce způsobené pandemií poprvé vrací do kin, představí panenky větší než život, oslnivé kostýmy a mezinárodní obsazení špičkových tanečníků a akrobatů. Inscenace dříve známá jako „Velký ruský Louskáček moskevského baletu“, jejímž tématem byla mezinárodní jednota a mír, byla ze solidarity s ukrajinským lidem přejmenována.

Část výtěžku ze vstupenek bude věnována na humanitární pomoc na Ukrajině a jedním z cílů je vybrat 100 000 dolarů pro UNICEF. Další online dary jsou přijímány na adrese Louskáček. Dove of Peace Adagio a Land of Peace and Harmony se vrátí ve druhé kapitole, doprovázené novými prvky – hejnem bílých holubic a novými marionetami vytvořenými loutkářskými mistry z Prahy.