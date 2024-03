Věčná sláva čeká ve zkouškách — Diablo IV — Blizzard News

Zkoušky tě volají, poutníku. Bojujte o své místo ve výsledkových tabulkách, jakmile dorazí 5. března. Každý týden můžete zvládnout nový Rukavice: Pevný, nelineární dungeon, ve kterém budete bojovat o nejvyšší skóre. Kdo bude bojovat, aby ovládl soutěž, získal kýžené pečeti a zajistil si své místo v žebříčcích? Máte na to, abyste se stali nepopiratelnými?

S nadcházejícím patchem uprostřed sezóny dojde k působivým změnám vyvážení tříd a aktualizacím Seneschal Companion, které přijdou v patchi zavádějícím tento challenge dungeon, takže budeme aktivně sledovat zpětnou vazbu, abychom mohli provést úpravy s ohledem na Gauntlet. Chcete-li si přečíst více o nadcházejících změnách, přečtěte si poznámky k patchi Diablo IV.

Tato adrenalinová výzva je dostupná pro všechny třídy v sezónním světě, ať už jsou příležitostné nebo hardcore. Jakmile dosáhnete světové úrovně IV, vydejte se do jihozápadního přístavu Gea Kul. Na konci jejich nejdelší platformy je masivní Horn of Trials, aktivujte jej, abyste získali přístup k Gauntlet. Ačkoli se k výzvě dostanete, když dosáhnete úrovně světa IV, úrovně monster překročí úroveň 100, takže postavy, které dosáhly úrovně 100, s největší pravděpodobností v nadcházejícím masakru zvítězí.

Výzvou je pevný, nelineární dungeon, který se mění každý týden. Je to endgame dungeon, kde mistrovství, mazanost a dovednosti získají nejvyšší skóre. Vaše skóre závisí na počtu Důkaz síly Můžete profitovat ze zabíjení monster a otevírání truhel během 8 minut. Pokaždé, když během týdne vstoupíte do výzvy, bude identická, takže můžete vymyslet svou nejúčinnější metodu porážky a nechat mrtvá těla označit váš pokrok.

Výzva končí každý týden úterý, 8:00 PT S příchodem další velmi odlišné rukavice 10:15 PT. Udělejte to nejlepší, abyste dosáhli svého nejlepšího výsledku a bojujte až do hořkého konce každý týden, než znovu začne další výzva.

Dokázat svou sílu je název hry. Důkaz síly– který určuje vaše celkové skóre – lze získat zabíjením nekonečných hord monster a otevíráním truhel. Sloupce mohou zvýšit počet záchytných bodů, které získáte, a to buď pomocí násobitelů skóre, nebo oživením monster, která jste právě zabili. Zatímco bodové sloupy zvyšují vaše důkazy síly, mohou se ve výzvě objevit i svatyně založené na síle. Po zabití bosse uvnitř dungeonu se objeví svatyně, kde byli zabiti. Aktivujte svatyni, abyste získali jeden z různých dostupných efektů svatyně, které budou identické pokaždé, když bude zabit stejný boss v rukavici.

Agresivita, efektivita a strategie vás dovedou k věčnému úspěchu ve výzvě. Vzhledem k tomu, že se jedná o dungeon s pevným rozložením, pokaždé, když vstoupíte během týdne, rozložení dungeonu bude totožné. Zkoušení různých metod a ladění rozvržení bude zásadní pro zvládnutí rozvržení každého týdne.

V Gauntletu se budete moci po smrti respawnovat, ale pokaždé, když zemřete, ztratíte třetinu svého skóre. Vy nebo váš spoluhráč však můžete získat zpět všechny ztracené mocenské stopy v místě vaší poslední smrti, když se vrátíte do podzemí.

Se zvyšujícím se skóre se zvyšuje i vaše hodnocení ve zkouškách. Vaše konečné známky vám mohou vydělat těsnění– Označte svou zdatnost ve výzvě tohoto týdne. Získávání tuleňů prokazuje vaši zdatnost vašim spoluturistům. Existují čtyři úrovně pečetí, které můžete získat:

Krevní pečeť

Pečeť stálých

Iron Will Seal

Pečeť příjemců

Krvavá pečeť je to, co se většina z vás bude snažit získat jako první, zatímco pečeť hodných bude udělena pouze těm, kteří se oddali nejvyššímu krveprolití v Gauntletu. Skóre potřebné k získání každého razítka se bude týden od týdne lišit v závislosti na designu výzvy a kapitole, ve které hrajete. Tato skóre jsou úměrná velikosti skupiny: větší skupiny budou mít snazší dosáhnout vyššího skóre než jednotliví hráči a budou sledovány v samostatném žebříčku.

Bude to vyžadovat trochu potu, než se dostanete na vrchol tuleňů, takže nečekejte, že vás špatné představení zařadí mezi velikány.

Získání důkazů síly je vaší jedinou prioritou v útrobách Gauntlet, takže po dokončení budete odměněni kořistí. Bez ohledu na to, zda získáte pečeť nebo ne, pokud se zúčastníte hry The Gauntlet, po každém kole stále získáte malou keš.

Když se týdenní výzva resetuje, v závislosti na vašem nejlepším skóre vyhrajete Zkušební cache. Čím vyšší skóre, tím více cache za týden získáte. Získání mezipaměti zkoušek zaručuje jednoho legendárního předka a je úměrné udělené hodnosti mezipaměti. Získání Pečeti hodných udělí požadované poklady, protože je zaručeno, že shodíte předměty s úrovní 925 síly.

Získání vyšší pečeti vám stále poskytne odměny nižší pečeti, zatímco pečetění hodných vám poskytne všechny dostupné tulení truhly na daný týden. Můžete také získat několik razítek za různé dostupné žebříčky výzev.

Žebříčky jsou odděleny žebříčky pro kategorii, velikost skupiny, normální a hardcore.

Lze je také filtrovat podle přátel a klanu, abyste viděli, jak si stojíte proti svým nejbližším spojencům. Pro ty z vás, kteří chtějí přátelštější soutěž, použijte tyto filtry na jednotlivé žebříčky, abyste viděli, kdo je z vašich přátel vůbec nejnebezpečnější.

Pouze těm, kteří hrají sólo, budou přiřazeny žebříčky specifické pro třídu. To znamená, že existuje 16 možných týdenních žebříků, na které lze celkem vylézt. Vaše nejlepší skóre ve všech třídách, postavách a platformách určí vaše křehké místo mezi velikány. Chcete-li, aby se vaše skóre umístilo ve výsledkových tabulkách, nemusíte povolit cross-play, ale musíte povolit cross-play, abyste viděli výsledkovou tabulku ve hře.

Všimněte si, že ačkoliv žebříčky pro každý týdenní žebříček budou aktivní, jakmile výzva dorazí 5. března, počkáme na spuštění naší soutěže, abychom ji mohli vyvážit podle vašich dovedností a schopností. Vzhledem k tomu, že tato aktualizace v polovině sezóny zavádí aktualizace vyvážení tříd a změny v Seneschal Companion, chceme se ujistit, že můžeme sledovat vaši zpětnou vazbu a podle potřeby provádět aktualizace. Další podrobnosti o soutěži Gauntlet budou brzy odhaleny!

Pokud se vám podaří zajistit si místo v první stovce jakéhokoli žebříčku, získáte také trofej Conqueror's Crest Mount Trophy.

Pokud se vám podaří stát se The Greatest Among Us a umístit se v první desítce na kterémkoli z žebříčků, vaše jméno a postava budou zvěčněny na stálém seznamu. Hall of the Ancientscož budoucím hordám turistů umožňuje zobrazit váš požadovaný výkon.

Nejlepší zážitky a zvládnutí výzvy, když bude spuštěna 5. března.

