Samsonová porazí Sabalenkovou a Pegula porazí Gougha na Canadian Open

(Reuters) – Světová dvojka Aryna Sabalenková vypadla v pátek na Canadian Open a prohrála 7-6(2) 4-6 6-3 s Ljudmilou Samsonovou v osmifinále, zatímco Američanka Jessica Pegulaová překonala svou krajanku. Coco Gauffová vede 6-2, 5-7, 7-5 na postup do semifinále.

Sabalenka, který přijel do Montrealu s šancí získat první místo od Igy Swiateka, předvedl v téměř tříhodinové bitvě na centrkurtu spoustu bojovnosti, ale vyhrál jen dva ze svých 13 brejkbolů, přičemž se dopustil 11 dvojchyb, z nichž mnohé byly rozhodující. momenty. .

Samsonová ukořistila dva žetony ze šesti příležitostí, když pomohla ruské 15. nasazené do čtvrtfinále, kde se střetne se Švýcarkou Belindou Bencic, vítězkou 6-7 (3), 6-3 6-1 nad českou sedmou nasazenou Petrou Kvitovou. zápas. Bývalí šampioni.

Oba hráči budou mít spoustu času na to, aby si vychutnali překvapení, protože čtvrtfinále se rozhodne později v pátek.

„Upřímně řečeno, půjde to do tuhého, půjde to do tuhého. Pokusím se šetřit síly, jak jen to půjde,“ řekla Samsonová, která pouze dvakrát porazila svou pětku soupeřů — obě proti Běloruce Sabalenkové.

Sabalenková, vítězka tří titulů v této sezóně včetně Australian Open, trefila 13 es, ale napravila tyto dvojchyby a poskytla jeden zásadní brejk, aby se dostala do vedení 5-3 ve třetím titulu, což jí umožnilo odejít ze zápasu.

„Loni jsem hrála v USA celkově neuvěřitelně a letos jsem blázen,“ řekla Samsonová, která minulý týden zahájila severoamerickou sezonu na tvrdém kurtu kvalifikací do semifinále ve Washingtonu.

Později v pátek držela světová trojka Pegula nervy proti častému partnerovi ve čtyřhře Gauffové, zachránila pět z osmi brejkbolů a v příštím kole se střetne buď s polskou světovou jedničkou Swiatekovou, nebo s Američankou Danielle Collinsovou.

Pegulaová prošla prvním setem sebevědomě, ale její podání ztratilo páru a Gauffová udržela vztah naživu, když v poslední hře druhého setu proměnila brejkbol.

Pegulaová se vrátila na správnou cestu, když ve třetím gemu třetí sady brejkla Gauffovou, ale dovolila světové sedmičce proměnit brejkbol, když v osmém gemu srazila bekhend do sítě.

Poté, co ve Washingtonu zaznamenala největší vítězství své kariéry, Goffová nedokázala udržet tempo na své straně, když v prvním poločase dala Pegulu a vedla předposlední zápas s dvojchybou, jednou z devíti chyb v průběhu hry.

Pegulaová, která na svém předchozím mítinku v Eastbourne začátkem tohoto roku prohrála ve dvou setech, zpečeťovala zápas hlavičkou, než zasalutovala své kamarádce k síti.

(Zpráva Steve Keating v Torontu a Amy Tenry v New Yorku; střih Ken Ferris

